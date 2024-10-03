Политолог Минченко назвал главную угрозу ЕР на выборах в челябинское заксобрание

03 октября 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Валерий Гартунг и его эсеры станут главными соперниками ЕР на выборах в челябинский парламент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главными соперниками «Единой России» на выборах в заксобрание Челябинской области станут справедливороссы, региональное отделение которых возглавляет депутат Госдумы Валерий Гартунг. Такое мнение высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Да, Гартунг — это очень серьезно. Он пришел в политику в 1997 году совсем молодым человеком. Сейчас он матерый аксакал и политик федерального уровня», — отметил Минченко в разговоре с URA.RU. Кампания 2024 года по выборам в городскую думу Челябинска, на которую эсеры делали серьезные ставки, завершилась с разгромным для партии итогом. После этого Гартунг заявил, что решающими станут выборы следующего года — в областной парламент. Избирательный список партии он намерен возглавить сам, баллотироваться по округам частью будут эсеры, не попавшие в городскую думу. Как заявил политик URA.RU, справедливороссы рассчитывают получить до 10 мандатов — треть мест в заксобрании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главными соперниками «Единой России» на выборах в заксобрание Челябинской области станут справедливороссы, региональное отделение которых возглавляет депутат Госдумы Валерий Гартунг. Такое мнение высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Да, Гартунг — это очень серьезно. Он пришел в политику в 1997 году совсем молодым человеком. Сейчас он матерый аксакал и политик федерального уровня», — отметил Минченко в разговоре с URA.RU. Кампания 2024 года по выборам в городскую думу Челябинска, на которую эсеры делали серьезные ставки, завершилась с разгромным для партии итогом. После этого Гартунг заявил, что решающими станут выборы следующего года — в областной парламент. Избирательный список партии он намерен возглавить сам, баллотироваться по округам частью будут эсеры, не попавшие в городскую думу. Как заявил политик URA.RU, справедливороссы рассчитывают получить до 10 мандатов — треть мест в заксобрании.