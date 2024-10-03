Свердловские чиновники закупают мотоциклы BMW

Автопарк свердловского правительства пополнят шестью новыми мотоциклами BMW R 1250 GS Adventure, которые предназначены, в том числе, для езды по бездорожью. Областной департамент госзакупок сейчас ищет поставщика.
Заказчиком выступает министерство общественной безопасности Свердловской области. Потратить на шесть мотоциклов готовы не больше 24,2 млн рублей. Победителя аукциона определят после 9 октября.
В этом году автопарк свердловского правительства уже пополнили десятью новыми китайскими внедорожниками Tank 500. Предполагалось, что они будут использоваться в дни Всемирных игр дружбы, которые должны были пройти в Екатеринбурге в сентябре. Однако их перенесли на 2025-й год. Сейчас на машинах ездят сам губернатор Евгений Куйвашев, его замы и полпред — Александр Вервейн, курирующий север региона. Еще одна дорогая покупка свердловских властей — люксовый Aurus.
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