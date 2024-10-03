Путин назначил нового прокурора Тюменской области

Пост прокурора Тюменской области занял экс-зампрокурора Башкортостана Попов
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Экс-прокурор Тюменской области Московских переназначен в Курган
Экс-прокурор Тюменской области Московских переназначен в Курган Фото:

Александр Попов официально назначен прокурором Тюменской области. Соответствующий указ, подписанный главой государства Владимиром Путиным, опубликован на портале органов государственной власти.

«Указ президента Российской Федерации. Назначить Попова Александра Евгеньевича прокурором Тюменской области», — гласит документ. Уточняется, что срок полномочий нового регионального прокурора — пять лет.

До назначения Попов служил в должности зампрокурора республики Башкортостан. Экс-прокурор Тюменской области Владислав Московских теперь будет работать в Кургане.

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Александр Попов официально назначен прокурором Тюменской области. Соответствующий указ, подписанный главой государства Владимиром Путиным, опубликован на портале органов государственной власти. «Указ президента Российской Федерации. Назначить Попова Александра Евгеньевича прокурором Тюменской области», — гласит документ. Уточняется, что срок полномочий нового регионального прокурора — пять лет. До назначения Попов служил в должности зампрокурора республики Башкортостан. Экс-прокурор Тюменской области Владислав Московских теперь будет работать в Кургане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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