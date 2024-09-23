Прокуратуру Тюменской области возглавит силовик из Башкирии

Прокуратуру Тюменской области возглавит зампрокурора республики Башкортостан Александр Попов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, действующий главный прокурор региона Владислав Московских продолжит карьеру в соседней Курганской области.
«Прокуратуру Тюменской области возглавит прокурор из Башкирии. Новым начальником надзорного ведомства вместо Московских станет зампрокурора республики Башкортостан Александр Попов. Сам он из Калужской области, учился в Воронеже, работал Брянской области и в Ставропольском крае», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Представители тюменской прокуратуры отвечали URA.RU на запрос по теме, что информация о формировании кадрового резерва для выдвижения на должности заместителей прокуроров территориальных и специализированных прокуратур не предоставляется. Ранее главным претендентом на должность прокурора Тюменской области считался Денис Назаренко из прокуратуры ЯНАО. Однако, по мнению инсайдеров агентства, он может занять место прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина, если в ближайшее время он досрочно сложит полномочия.
Ранее URA.RU писало о том, что прокурор Тюменской области Владислав Московских в ближайшее время может оставить должность. По данным URA.RU к его приезду уже начали активно готовиться в курганском управлении ведомства.
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