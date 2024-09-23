В Курганскую область в сентябре приедет новый начальник прокуратуры региона Владислав Московских, который пока является прокурором Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с силовыми и надзорными структурами.
«Прибытия Московских из Тюменской области ждут в ближайшие выходные. В курганской прокуратуре уже начали готовить документы для нового начальника», — говорят источники. Ранее представители тюменской прокуратуры отвечали URA.RU на запрос по теме, что информация о формировании кадрового резерва для выдвижения на должности заместителей прокуроров территориальных и специализированных прокуратур не предоставляется.
В июле появились разговоры о планах перевести Московских в Курганскую область в июле. После этого Московских устроил массовые проверки в своем ведомстве. Прежний прокурор Курганской области Назаров ушел на пенсию. В Челябинске он возглавил одну из подведомственных организаций ФГБУ «Нижнеобьрыбвод».
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