В Кургане готовятся встретить нового областного прокурора Московских. Инсайд

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Бывший тюменский прокурор Владислав Московских начнет в сентябре работать в Курганской области
Бывший тюменский прокурор Владислав Московских начнет в сентябре работать в Курганской области Фото:

В Курганскую область в сентябре приедет новый начальник прокуратуры региона Владислав Московских, который пока является прокурором Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с силовыми и надзорными структурами.

«Прибытия Московских из Тюменской области ждут в ближайшие выходные. В курганской прокуратуре уже начали готовить документы для нового начальника», — говорят источники. Ранее представители тюменской прокуратуры отвечали URA.RU на запрос по теме, что информация о формировании кадрового резерва для выдвижения на должности заместителей прокуроров территориальных и специализированных прокуратур не предоставляется.

В июле появились разговоры о планах перевести Московских в Курганскую область в июле. После этого Московских устроил массовые проверки в своем ведомстве. Прежний прокурор Курганской области Назаров ушел на пенсию. В Челябинске он возглавил одну из подведомственных организаций ФГБУ «Нижнеобьрыбвод».

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В Курганскую область в сентябре приедет новый начальник прокуратуры региона Владислав Московских, который пока является прокурором Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с силовыми и надзорными структурами. «Прибытия Московских из Тюменской области ждут в ближайшие выходные. В курганской прокуратуре уже начали готовить документы для нового начальника», — говорят источники. Ранее представители тюменской прокуратуры отвечали URA.RU на запрос по теме, что информация о формировании кадрового резерва для выдвижения на должности заместителей прокуроров территориальных и специализированных прокуратур не предоставляется. В июле появились разговоры о планах перевести Московских в Курганскую область в июле. После этого Московских устроил массовые проверки в своем ведомстве. Прежний прокурор Курганской области Назаров ушел на пенсию. В Челябинске он возглавил одну из подведомственных организаций ФГБУ «Нижнеобьрыбвод».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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