Директор Любови Успенской сказал о том, что дочь артистки нашлась
Стало известно о местонахождении Татьяны Плаксиной — дочери известной российской артистки Любови Успенской. О ее пропаже стало известно 2 октября.
«Дочь Любови Успенской нашлась», — написал в своем telegram-канале «РЕН ТВ». Канал ссылается на директора певицы. Она находится в Израиле, сообщил пиарщик Успенской. Других подробностей о пропаже Татьяны не приводится.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о пропаже дочери звезды. Он объяснил, что узнал об этом от самой артистки.
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