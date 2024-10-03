Дочь Любови Успенской нашлась

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Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, микрофон
Директор Любови Успенской сказал о том, что дочь артистки нашлась Фото:

Стало известно о местонахождении Татьяны Плаксиной — дочери известной российской артистки Любови Успенской. О ее пропаже стало известно 2 октября.

«Дочь Любови Успенской нашлась», — написал в своем telegram-канале «РЕН ТВ». Канал ссылается на директора певицы. Она находится в Израиле, сообщил пиарщик Успенской. Других подробностей о пропаже Татьяны не приводится.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о пропаже дочери звезды. Он объяснил, что узнал об этом от самой артистки.

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Стало известно о местонахождении Татьяны Плаксиной — дочери известной российской артистки Любови Успенской. О ее пропаже стало известно 2 октября. «Дочь Любови Успенской нашлась», — написал в своем telegram-канале «РЕН ТВ». Канал ссылается на директора певицы. Она находится в Израиле, сообщил пиарщик Успенской. Других подробностей о пропаже Татьяны не приводится. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о пропаже дочери звезды. Он объяснил, что узнал об этом от самой артистки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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