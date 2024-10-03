Дочь Любови Успенской нашлась

03 октября 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Директор Любови Успенской сказал о том, что дочь артистки нашлась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стало известно о местонахождении Татьяны Плаксиной — дочери известной российской артистки Любови Успенской. О ее пропаже стало известно 2 октября. «Дочь Любови Успенской нашлась», — написал в своем telegram-канале «РЕН ТВ». Канал ссылается на директора певицы. Она находится в Израиле, сообщил пиарщик Успенской. Других подробностей о пропаже Татьяны не приводится. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о пропаже дочери звезды. Он объяснил, что узнал об этом от самой артистки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стало известно о местонахождении Татьяны Плаксиной — дочери известной российской артистки Любови Успенской. О ее пропаже стало известно 2 октября. «Дочь Любови Успенской нашлась», — написал в своем telegram-канале «РЕН ТВ». Канал ссылается на директора певицы. Она находится в Израиле, сообщил пиарщик Успенской. Других подробностей о пропаже Татьяны не приводится. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о пропаже дочери звезды. Он объяснил, что узнал об этом от самой артистки.