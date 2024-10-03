Директор театра «Ленком» был госпитализирован: чем известен мэтр

Mash: директор «Ленкома» Варшавер был госпитализирован

04 октября 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

Марк Варшавер официально не подтверждал информацию о госпитализации Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Директор театра «Ленком» и заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер был госпитализирован в средне-тяжелом состоянии, сообщает Mash. Официально родственники и сам Варшавер не подтверждали информацию о госпитализации. О том, чем известен мэтр — в материале URA.RU. Жизнь Варшавера до руководства «Ленкомом» Марк Варшавер родился в 1947 году в Москве. Он получил театральное образование в Горьком (ныне Нижний Новгород), а также учился в музыкальной школе по классу фортепиано. В молодости он пробовал себя в кино и работал актером в Московском областном драматическом театре. Ключевым моментом в карьере стало знакомство с режиссером Марком Захаровым. Варшавер работал актером в Московском областном драматическом театре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На посту главы театра «Ленком» Варшавер начал свою карьеру в Московском государственном театре имени Ленинского комсомола в 1979 году, затем стал директором после обучения в ГИТИСе. Под его руководством, театр, который впоследствии стал «Ленкомом», успешно пережил период экономических реформ, представив знаменитые спектакли: «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва», «Шут Балакирев». После ухода Марка Захарова в 2019 году Марк Варшавер взял на себя руководство театром «Ленком», став директором и художественным руководителем. В его руках театр продолжает поддерживать высокие стандарты, обеспечивая сотрудникам достойные условия работы и социальные гарантии. Сейчас Марк Борисович продолжает руководить «Ленкомом». Сейчас Марк Борисович продолжает руководить «Ленкомом» Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Информация о госпитализации Варшавер был госпитализирован в средне-тяжелом состоянии. Об этом сообщает Mash, указывая, что мэтр сам обратился за помощью в поликлинику и в настоящий момент находится под наблюдением врачей. Информация о госпитализации пока не подтверждена официально самим Варшавером или его родственниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор театра «Ленком» и заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер был госпитализирован в средне-тяжелом состоянии, сообщает Mash. Официально родственники и сам Варшавер не подтверждали информацию о госпитализации. О том, чем известен мэтр — в материале URA.RU. Марк Варшавер родился в 1947 году в Москве. Он получил театральное образование в Горьком (ныне Нижний Новгород), а также учился в музыкальной школе по классу фортепиано. В молодости он пробовал себя в кино и работал актером в Московском областном драматическом театре. Ключевым моментом в карьере стало знакомство с режиссером Марком Захаровым. Варшавер начал свою карьеру в Московском государственном театре имени Ленинского комсомола в 1979 году, затем стал директором после обучения в ГИТИСе. Под его руководством, театр, который впоследствии стал «Ленкомом», успешно пережил период экономических реформ, представив знаменитые спектакли: «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва», «Шут Балакирев». После ухода Марка Захарова в 2019 году Марк Варшавер взял на себя руководство театром «Ленком», став директором и художественным руководителем. В его руках театр продолжает поддерживать высокие стандарты, обеспечивая сотрудникам достойные условия работы и социальные гарантии. Сейчас Марк Борисович продолжает руководить «Ленкомом». Варшавер был госпитализирован в средне-тяжелом состоянии. Об этом сообщает Mash, указывая, что мэтр сам обратился за помощью в поликлинику и в настоящий момент находится под наблюдением врачей. Информация о госпитализации пока не подтверждена официально самим Варшавером или его родственниками.