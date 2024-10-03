Директор театра «Ленком» был госпитализирован: чем известен мэтр

Марк Варшавер официально не подтверждал информацию о госпитализацииФото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Директор театра «Ленком» и заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер был госпитализирован в средне-тяжелом состоянии, сообщает Mash. Официально родственники и сам Варшавер не подтверждали информацию о госпитализации. О том, чем известен мэтр — в материале URA.RU.
Жизнь Варшавера до руководства «Ленкомом»
Марк Варшавер родился в 1947 году в Москве. Он получил театральное образование в Горьком (ныне Нижний Новгород), а также учился в музыкальной школе по классу фортепиано.
В молодости он пробовал себя в кино и работал актером в Московском областном драматическом театре. Ключевым моментом в карьере стало знакомство с режиссером Марком Захаровым.
Варшавер работал актером в Московском областном драматическом театре
Варшавер начал свою карьеру в Московском государственном театре имени Ленинского комсомола в 1979 году, затем стал директором после обучения в ГИТИСе. Под его руководством, театр, который впоследствии стал «Ленкомом», успешно пережил период экономических реформ, представив знаменитые спектакли: «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва», «Шут Балакирев».
После ухода Марка Захарова в 2019 году Марк Варшавер взял на себя руководство театром «Ленком», став директором и художественным руководителем. В его руках театр продолжает поддерживать высокие стандарты, обеспечивая сотрудникам достойные условия работы и социальные гарантии. Сейчас Марк Борисович продолжает руководить «Ленкомом».
Сейчас Марк Борисович продолжает руководить «Ленкомом»
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Информация о госпитализации
Варшавер был госпитализирован в средне-тяжелом состоянии. Об этом сообщает Mash, указывая, что мэтр сам обратился за помощью в поликлинику и в настоящий момент находится под наблюдением врачей. Информация о госпитализации пока не подтверждена официально самим Варшавером или его родственниками.
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Директор театра «Ленком» и заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер был госпитализирован в средне-тяжелом состоянии, сообщает Mash. Официально родственники и сам Варшавер не подтверждали информацию о госпитализации. О том, чем известен мэтр — в материале URA.RU. Марк Варшавер родился в 1947 году в Москве. Он получил театральное образование в Горьком (ныне Нижний Новгород), а также учился в музыкальной школе по классу фортепиано. В молодости он пробовал себя в кино и работал актером в Московском областном драматическом театре. Ключевым моментом в карьере стало знакомство с режиссером Марком Захаровым. Варшавер начал свою карьеру в Московском государственном театре имени Ленинского комсомола в 1979 году, затем стал директором после обучения в ГИТИСе. Под его руководством, театр, который впоследствии стал «Ленкомом», успешно пережил период экономических реформ, представив знаменитые спектакли: «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва», «Шут Балакирев». После ухода Марка Захарова в 2019 году Марк Варшавер взял на себя руководство театром «Ленком», став директором и художественным руководителем. В его руках театр продолжает поддерживать высокие стандарты, обеспечивая сотрудникам достойные условия работы и социальные гарантии. Сейчас Марк Борисович продолжает руководить «Ленкомом». Варшавер был госпитализирован в средне-тяжелом состоянии. Об этом сообщает Mash, указывая, что мэтр сам обратился за помощью в поликлинику и в настоящий момент находится под наблюдением врачей. Информация о госпитализации пока не подтверждена официально самим Варшавером или его родственниками.