Киеву грозят разбирательства из-за конфискации бывшего Альфа-банка

04 октября 2024 в 04:56 Размер текста - 17 +

Деятельность «Альфа-банка Украина» была основным источником средств для обслуживания долговых обязательств E.M.I.S. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украинские власти столкнулись с претензией от нидерландской компании E.M.I.S. Finance B.V. по поводу конфискации «Альфа-банка Украина». Компания направила уведомление о споре Владимиру Зеленскому, министру иностранных дел Андрею Сибиге и министру юстиции Денису Малюське, требуя досудебного урегулирования. «Украина получила еще одну претензию из-за конфискации „Альфа-банка Украина“ (переименован в Sense Bank) у Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова. Нидерландская E.M.I.S. Finance B.V. направила 30 сентября уведомление об инвестиционном споре… Зеленскому… Сибиге и… Малюське. Уведомление о споре подразумевает досудебный порядок его урегулирования», — сообщили источники изданию «Ведомости». E.M.I.S. предоставила в период с 2018 по 2021 год кипрской компании ABH Ukraine, через которую Фридман, Авен и Косогов вкладывали средства в украинские активы, десять кредитов на общую сумму 420 миллионов долларов и 50 миллионов евро. Компания также выпустила долговые ценные бумаги, ноты участия в кредите, что позволяло инвесторам приобретать доли в этих займах. В то время основным активом ABHU в Украине был «Альфа-банк Украина», и именно его финансовые результаты служили ключевым источником для выплат по нотам E.M.I.S. Ранее сообщалось, что Европейский суд общей юрисдикции отменил персональные санкции против Фридмана, бывшего члена совета директоров «Альфа-банка», и Авена, экс-совладельца банка. Суд также постановил, что Совет ЕС должен возместить Фридману и Авену расходы по делу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские власти столкнулись с претензией от нидерландской компании E.M.I.S. Finance B.V. по поводу конфискации «Альфа-банка Украина». Компания направила уведомление о споре Владимиру Зеленскому, министру иностранных дел Андрею Сибиге и министру юстиции Денису Малюське, требуя досудебного урегулирования. «Украина получила еще одну претензию из-за конфискации „Альфа-банка Украина“ (переименован в Sense Bank) у Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова. Нидерландская E.M.I.S. Finance B.V. направила 30 сентября уведомление об инвестиционном споре… Зеленскому… Сибиге и… Малюське. Уведомление о споре подразумевает досудебный порядок его урегулирования», — сообщили источники изданию «Ведомости». E.M.I.S. предоставила в период с 2018 по 2021 год кипрской компании ABH Ukraine, через которую Фридман, Авен и Косогов вкладывали средства в украинские активы, десять кредитов на общую сумму 420 миллионов долларов и 50 миллионов евро. Компания также выпустила долговые ценные бумаги, ноты участия в кредите, что позволяло инвесторам приобретать доли в этих займах. В то время основным активом ABHU в Украине был «Альфа-банк Украина», и именно его финансовые результаты служили ключевым источником для выплат по нотам E.M.I.S. Ранее сообщалось, что Европейский суд общей юрисдикции отменил персональные санкции против Фридмана, бывшего члена совета директоров «Альфа-банка», и Авена, экс-совладельца банка. Суд также постановил, что Совет ЕС должен возместить Фридману и Авену расходы по делу.