В Кургане СУСК получил отказ на ходатайство закрыть уголовное дело по школе

04 октября 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

В Кургане суд отказался закрыть дело о школе Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи курганского СУСК не смогли закрыть уголовное дело в отношении московского бизнесмена Дениса Явшева с применением судебного штрафа. Суд уже в третий отказал сотрудникам следкома по делу о причинении ущерба при строительстве школы в Кургане. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «Судьи в третий раз вернули в СУСК дело московского застройщика Явшева, который не достроил самую большую школу», — рассказали источники. По их данным, следователи ходатайствовали о прекращении уголовного преследования с применением судебного штрафа. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу курганского горсуда. В организации подтвердили информацию. Суд постановил отказать в ходатайстве следственного органа о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в отношении Явшева. В качестве причины назвали отсутствие в материалах дела сведений о том, что Явшев каким-либо образом возместил причиненный ущерб. Уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено в ноябре 2023 года. Его обвиняли в мошенничестве при строительстве школы. Фирма «Авиапромстрой», которую возглавлял Явшев, отказалась достраивать самую большую школу в Кургане. Дело было возбуждено из-за получения аванса, который якобы был потрачен компанией по своему усмотрению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи курганского СУСК не смогли закрыть уголовное дело в отношении московского бизнесмена Дениса Явшева с применением судебного штрафа. Суд уже в третий отказал сотрудникам следкома по делу о причинении ущерба при строительстве школы в Кургане. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «Судьи в третий раз вернули в СУСК дело московского застройщика Явшева, который не достроил самую большую школу», — рассказали источники. По их данным, следователи ходатайствовали о прекращении уголовного преследования с применением судебного штрафа. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу курганского горсуда. В организации подтвердили информацию. Суд постановил отказать в ходатайстве следственного органа о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в отношении Явшева. В качестве причины назвали отсутствие в материалах дела сведений о том, что Явшев каким-либо образом возместил причиненный ущерб. Уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено в ноябре 2023 года. Его обвиняли в мошенничестве при строительстве школы. Фирма «Авиапромстрой», которую возглавлял Явшев, отказалась достраивать самую большую школу в Кургане. Дело было возбуждено из-за получения аванса, который якобы был потрачен компанией по своему усмотрению.