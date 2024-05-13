Курганский суд вернул уголовное дело бизнесмена из Москвы Явшева в прокуратуру

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
В Кургане нашли нарушения в уголовном деле строителя из Москвы Фото:
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Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане

Уголовное дело о причинении ущерба в отношении московского гендиректора строительной фирмы «Авиапромстрой» Дениса Явшева суд вернул стороне обвинения. Судьи нашли нарушения в деле бизнесмена, которого следователи считают причинителем ущерба при строительстве школы в Кургане. Об этом говорится в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — первая инстанция. Явшев Денис Викторович. Ст. 165 ч.2 п.б УК РФ (причинение имущественного ущерба). Результат: возвращено прокурору или руководителю следственного органа», — говорится в картотеке Курганского городского суда. В качестве причины указано, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК.

Бизнесмена обвиняют в причинении ущерба при строительстве самой большой школы в Кургане. Следствие считает, что Явшев незаконно воспользовался десятками миллионов рублей, перечисленными ему в качестве аванса за возведение объекта. В дальнейшем компания отказалась от строительства, контракт был расторгнут, деньги пришлось возвращать через суд.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские следователи нашли нарушения при строительстве школы. Силовики задержали экс-главу директора УКС Игоря Минина и руководителя московской строительной фирмы Дениса Явшева.

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Уголовное дело о причинении ущерба в отношении московского гендиректора строительной фирмы «Авиапромстрой» Дениса Явшева суд вернул стороне обвинения. Судьи нашли нарушения в деле бизнесмена, которого следователи считают причинителем ущерба при строительстве школы в Кургане. Об этом говорится в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Явшев Денис Викторович. Ст. 165 ч.2 п.б УК РФ (причинение имущественного ущерба). Результат: возвращено прокурору или руководителю следственного органа», — говорится в картотеке Курганского городского суда. В качестве причины указано, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК. Бизнесмена обвиняют в причинении ущерба при строительстве самой большой школы в Кургане. Следствие считает, что Явшев незаконно воспользовался десятками миллионов рублей, перечисленными ему в качестве аванса за возведение объекта. В дальнейшем компания отказалась от строительства, контракт был расторгнут, деньги пришлось возвращать через суд. Ранее URA.RU сообщало, что курганские следователи нашли нарушения при строительстве школы. Силовики задержали экс-главу директора УКС Игоря Минина и руководителя московской строительной фирмы Дениса Явшева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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