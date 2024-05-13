Курганский суд вернул уголовное дело бизнесмена из Москвы Явшева в прокуратуру

13 мая 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

В Кургане нашли нарушения в уголовном деле строителя из Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане Уголовное дело о причинении ущерба в отношении московского гендиректора строительной фирмы «Авиапромстрой» Дениса Явшева суд вернул стороне обвинения. Судьи нашли нарушения в деле бизнесмена, которого следователи считают причинителем ущерба при строительстве школы в Кургане. Об этом говорится в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Явшев Денис Викторович. Ст. 165 ч.2 п.б УК РФ (причинение имущественного ущерба). Результат: возвращено прокурору или руководителю следственного органа», — говорится в картотеке Курганского городского суда. В качестве причины указано, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК. Бизнесмена обвиняют в причинении ущерба при строительстве самой большой школы в Кургане. Следствие считает, что Явшев незаконно воспользовался десятками миллионов рублей, перечисленными ему в качестве аванса за возведение объекта. В дальнейшем компания отказалась от строительства, контракт был расторгнут, деньги пришлось возвращать через суд. Ранее URA.RU сообщало, что курганские следователи нашли нарушения при строительстве школы. Силовики задержали экс-главу директора УКС Игоря Минина и руководителя московской строительной фирмы Дениса Явшева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело о причинении ущерба в отношении московского гендиректора строительной фирмы «Авиапромстрой» Дениса Явшева суд вернул стороне обвинения. Судьи нашли нарушения в деле бизнесмена, которого следователи считают причинителем ущерба при строительстве школы в Кургане. Об этом говорится в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Явшев Денис Викторович. Ст. 165 ч.2 п.б УК РФ (причинение имущественного ущерба). Результат: возвращено прокурору или руководителю следственного органа», — говорится в картотеке Курганского городского суда. В качестве причины указано, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК. Бизнесмена обвиняют в причинении ущерба при строительстве самой большой школы в Кургане. Следствие считает, что Явшев незаконно воспользовался десятками миллионов рублей, перечисленными ему в качестве аванса за возведение объекта. В дальнейшем компания отказалась от строительства, контракт был расторгнут, деньги пришлось возвращать через суд. Ранее URA.RU сообщало, что курганские следователи нашли нарушения при строительстве школы. Силовики задержали экс-главу директора УКС Игоря Минина и руководителя московской строительной фирмы Дениса Явшева.