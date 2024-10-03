03 октября 2024

Губернатор Текслер: рекультивация свалки в Магнитогорске скоро завершится. Видео

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Ранее Текслер потребовал завершить рекультивацию свалки в 2024 году
Ранее Текслер потребовал завершить рекультивацию свалки в 2024 году Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер следит за ходом работ по рекультивации магнитогорской свалки. Как сообщил глава региона в своем telegram-канале, экологический проект находится в завершающей стадии.

«Полным ходом идет рекультивация магнитогорской свалки. Держу на контроле, получаю видеосводки по ходу работ. В целом, работы находятся в завершающей стадии. По итогу здесь, как и на месте челябинской свалки, будет зеленый холм»,– сообщил Текслер.

Свалка работала с 1957 по 2022 год. За это время скопилось более пяти миллионов кубометров отходов. Закрыли объект 1 июля 2022 года. После началась рекультивация в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Во время рабочего визита в Магнитогорск, губернатор Алексей Текслер потребовал завершить все работы в текущем году.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер следит за ходом работ по рекультивации магнитогорской свалки. Как сообщил глава региона в своем telegram-канале, экологический проект находится в завершающей стадии. «Полным ходом идет рекультивация магнитогорской свалки. Держу на контроле, получаю видеосводки по ходу работ. В целом, работы находятся в завершающей стадии. По итогу здесь, как и на месте челябинской свалки, будет зеленый холм»,– сообщил Текслер. Свалка работала с 1957 по 2022 год. За это время скопилось более пяти миллионов кубометров отходов. Закрыли объект 1 июля 2022 года. После началась рекультивация в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Во время рабочего визита в Магнитогорск, губернатор Алексей Текслер потребовал завершить все работы в текущем году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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