Губернатор Челябинской области Алексей Текслер следит за ходом работ по рекультивации магнитогорской свалки. Как сообщил глава региона в своем telegram-канале, экологический проект находится в завершающей стадии.
«Полным ходом идет рекультивация магнитогорской свалки. Держу на контроле, получаю видеосводки по ходу работ. В целом, работы находятся в завершающей стадии. По итогу здесь, как и на месте челябинской свалки, будет зеленый холм»,– сообщил Текслер.
Свалка работала с 1957 по 2022 год. За это время скопилось более пяти миллионов кубометров отходов. Закрыли объект 1 июля 2022 года. После началась рекультивация в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Во время рабочего визита в Магнитогорск, губернатор Алексей Текслер потребовал завершить все работы в текущем году.
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