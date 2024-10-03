В промзоне Осенцы под Пермью потушили масштабный пожар: фоторепортаж URA.RU

Пожарные продолжают работу на месте ЧП, где сгорела нефтебаза

04 октября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Грузовик, находившийся на промплощадке во время пожара, выгорел подностью Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета На окраине Перми сгорела частная нефтебаза В промышленной зоне Осенцы, на месте пожара на нефтебазе продолжают работать сотрудники МЧС. Сейчас идет проливка цистерн, в которых находились нефтепродукты, рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте ЧС. «Сейчас на месте находятся несколько пожарных расчетов, они сейчас проливают цистерны, в которых хранились нефтепродукты, прилегающую территорию. Огня уже нигде не видно. Последствия пожара, конечно, впечатляют: много сгоревших цистерн и других емкостей. КаМАЗы, трактор сгорел, какое-то административное здание пострадало от огня», — отметил корреспондент агентства. Пожар на нефтебазе произошел в ночь на 4 октября, по данным МЧС его площадь составила 10 тыс кв метров. Спустя несколько часов пожар был потушен. В ведомстве назвали две версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования. Прокуратура Пермского округа инициировала проверку в связи со случившимся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В промышленной зоне Осенцы, на месте пожара на нефтебазе продолжают работать сотрудники МЧС. Сейчас идет проливка цистерн, в которых находились нефтепродукты, рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте ЧС. «Сейчас на месте находятся несколько пожарных расчетов, они сейчас проливают цистерны, в которых хранились нефтепродукты, прилегающую территорию. Огня уже нигде не видно. Последствия пожара, конечно, впечатляют: много сгоревших цистерн и других емкостей. КаМАЗы, трактор сгорел, какое-то административное здание пострадало от огня», — отметил корреспондент агентства. Пожар на нефтебазе произошел в ночь на 4 октября, по данным МЧС его площадь составила 10 тыс кв метров. Спустя несколько часов пожар был потушен. В ведомстве назвали две версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования. Прокуратура Пермского округа инициировала проверку в связи со случившимся.