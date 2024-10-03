03 октября 2024

В промзоне Осенцы под Пермью потушили масштабный пожар: фоторепортаж URA.RU

Пожарные продолжают работу на месте ЧП, где сгорела нефтебаза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на нефтебазе в Осенцах. Пермь
Грузовик, находившийся на промплощадке во время пожара, выгорел подностью Фото:
новость из сюжета
На окраине Перми сгорела частная нефтебаза

В промышленной зоне Осенцы, на месте пожара на нефтебазе продолжают работать сотрудники МЧС. Сейчас идет проливка цистерн, в которых находились нефтепродукты, рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте ЧС.

«Сейчас на месте находятся несколько пожарных расчетов, они сейчас проливают цистерны, в которых хранились нефтепродукты, прилегающую территорию. Огня уже нигде не видно. Последствия пожара, конечно, впечатляют: много сгоревших цистерн и других емкостей. КаМАЗы, трактор сгорел, какое-то административное здание пострадало от огня», — отметил корреспондент агентства.

Пожар на нефтебазе произошел в ночь на 4 октября, по данным МЧС его площадь составила 10 тыс кв метров. Спустя несколько часов пожар был потушен. В ведомстве назвали две версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования. Прокуратура Пермского округа инициировала проверку в связи со случившимся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В промышленной зоне Осенцы, на месте пожара на нефтебазе продолжают работать сотрудники МЧС. Сейчас идет проливка цистерн, в которых находились нефтепродукты, рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте ЧС. «Сейчас на месте находятся несколько пожарных расчетов, они сейчас проливают цистерны, в которых хранились нефтепродукты, прилегающую территорию. Огня уже нигде не видно. Последствия пожара, конечно, впечатляют: много сгоревших цистерн и других емкостей. КаМАЗы, трактор сгорел, какое-то административное здание пострадало от огня», — отметил корреспондент агентства. Пожар на нефтебазе произошел в ночь на 4 октября, по данным МЧС его площадь составила 10 тыс кв метров. Спустя несколько часов пожар был потушен. В ведомстве назвали две версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования. Прокуратура Пермского округа инициировала проверку в связи со случившимся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...