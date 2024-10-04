Генетик раскрыл секрет идеального настроения и здорового кишечника

Врач Спектор: средиземноморская диета улучшает работу ЖКТ

04 октября 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Богатая фруктами диета является оптимальным для здоровья кишечника Фото: Денис Моргунов © URA.RU Состояние кишечника напрямую влияет на настроение и психическое здоровье. Генетик Тим Спектор порекомендовал средиземноморскую диету или диету, богатую пробиотиками для улучшения работы ЖКТ и, соответственно, психического состояния. «Средиземноморская диета включает в себя много овощей, фруктов, бобовых, зерновых — цельнозерновой хлеб, макароны и коричневый рис. Также рыбу, белое мясо, орехи и некоторые молочные продукты», — цитирует немецкий таблоид Coventry Telegraph Тима Спектора. По мнению эксперта, микрофлора кишечника — это отдельный орган, влияющий на иммунитет, настроение и психику. Микроорганизмы кишечника способствуют выработке серотонина (гормона радости). Изменение рациона питания и улучшение здоровья кишечника могут быть более эффективными в лечении депрессии, чем антидепрессанты, добавил специалист. Ранее индийский врач Каран Радж рекомендовал шелуху семян подорожника в качестве альтернативы семенам чиа для поддержания здоровья кишечника. По его словам, шелуха подорожника содержит большое количество растворимой клетчатки, которая способствует регулярности стула и улучшает общее состояние кишечника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состояние кишечника напрямую влияет на настроение и психическое здоровье. Генетик Тим Спектор порекомендовал средиземноморскую диету или диету, богатую пробиотиками для улучшения работы ЖКТ и, соответственно, психического состояния. «Средиземноморская диета включает в себя много овощей, фруктов, бобовых, зерновых — цельнозерновой хлеб, макароны и коричневый рис. Также рыбу, белое мясо, орехи и некоторые молочные продукты», — цитирует немецкий таблоид Coventry Telegraph Тима Спектора. По мнению эксперта, микрофлора кишечника — это отдельный орган, влияющий на иммунитет, настроение и психику. Микроорганизмы кишечника способствуют выработке серотонина (гормона радости). Изменение рациона питания и улучшение здоровья кишечника могут быть более эффективными в лечении депрессии, чем антидепрессанты, добавил специалист. Ранее индийский врач Каран Радж рекомендовал шелуху семян подорожника в качестве альтернативы семенам чиа для поддержания здоровья кишечника. По его словам, шелуха подорожника содержит большое количество растворимой клетчатки, которая способствует регулярности стула и улучшает общее состояние кишечника.