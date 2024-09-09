The Mirror: врач назвал альтернативу семенам чиа для здоровья кишечника

The Mirror: врач Радж посоветовал шелуху семян подорожника для кишечника

10 сентября 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

Употребление шелухи подорожника благотворно скажется на здоровье кишечника (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Шелуха подорожника содержит примерно 80% растворимой клетчатки, что обеспечивает регулярность стула и является полезным для кишечника. Об этом заявил индийский врач Каран Радж. «В шелухе подорожника содержится около 80% растворимой клетчатки. Это означает, что она образует в кишечнике более вязкую гелеобразную субстанцию, притягивает больше воды, поэтому сильнее смягчает стул, увеличивает его объем и обеспечивает регулярность стула», — заявил Радж в интервью британской газете The Mirror . Специалист сравнил шелуху подорожника с семенами чиа, и заявил, что сам делает выбор в пользу первого продукта. «Семена чиа лечат только запоры. Шелуха подорожника сгущает жидкие фекалии и размягчает твердые», — говорит Радж. Продукт помогает при разных типах дефекации и благотворно влияет на здоровье кишечника в целом. Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова ранее сообщила, что в квашеных овощах содержится много полезных для кишечника бактерий. При солении и квашении сохраняются витамины и минералы, поэтому заготовки полезны и питательны. При этом в растительных продуктах сохраняется большое количество клетчатки, что улучшает перистальтику органов пищеварения, заявила Утюмова, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шелуха подорожника содержит примерно 80% растворимой клетчатки, что обеспечивает регулярность стула и является полезным для кишечника. Об этом заявил индийский врач Каран Радж. «В шелухе подорожника содержится около 80% растворимой клетчатки. Это означает, что она образует в кишечнике более вязкую гелеобразную субстанцию, притягивает больше воды, поэтому сильнее смягчает стул, увеличивает его объем и обеспечивает регулярность стула», — заявил Радж в интервью британской газете The Mirror. Специалист сравнил шелуху подорожника с семенами чиа, и заявил, что сам делает выбор в пользу первого продукта. «Семена чиа лечат только запоры. Шелуха подорожника сгущает жидкие фекалии и размягчает твердые», — говорит Радж. Продукт помогает при разных типах дефекации и благотворно влияет на здоровье кишечника в целом. Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова ранее сообщила, что в квашеных овощах содержится много полезных для кишечника бактерий. При солении и квашении сохраняются витамины и минералы, поэтому заготовки полезны и питательны. При этом в растительных продуктах сохраняется большое количество клетчатки, что улучшает перистальтику органов пищеварения, заявила Утюмова, пишет RT.