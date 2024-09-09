09 сентября 2024

The Mirror: врач назвал альтернативу семенам чиа для здоровья кишечника

The Mirror: врач Радж посоветовал шелуху семян подорожника для кишечника
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Употребление шелухи подорожника благотворно скажется на здоровье кишечника (архивное фото) Фото:

Шелуха подорожника содержит примерно 80% растворимой клетчатки, что обеспечивает регулярность стула и является полезным для кишечника. Об этом заявил индийский врач Каран Радж.

«В шелухе подорожника содержится около 80% растворимой клетчатки. Это означает, что она образует в кишечнике более вязкую гелеобразную субстанцию, притягивает больше воды, поэтому сильнее смягчает стул, увеличивает его объем и обеспечивает регулярность стула», — заявил Радж в интервью британской газете The Mirror.

Специалист сравнил шелуху подорожника с семенами чиа, и заявил, что сам делает выбор в пользу первого продукта. «Семена чиа лечат только запоры. Шелуха подорожника сгущает жидкие фекалии и размягчает твердые», — говорит Радж. Продукт помогает при разных типах дефекации и благотворно влияет на здоровье кишечника в целом.

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова ранее сообщила, что в квашеных овощах содержится много полезных для кишечника бактерий. При солении и квашении сохраняются витамины и минералы, поэтому заготовки полезны и питательны. При этом в растительных продуктах сохраняется большое количество клетчатки, что улучшает перистальтику органов пищеварения, заявила Утюмова, пишет RT.

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Шелуха подорожника содержит примерно 80% растворимой клетчатки, что обеспечивает регулярность стула и является полезным для кишечника. Об этом заявил индийский врач Каран Радж. «В шелухе подорожника содержится около 80% растворимой клетчатки. Это означает, что она образует в кишечнике более вязкую гелеобразную субстанцию, притягивает больше воды, поэтому сильнее смягчает стул, увеличивает его объем и обеспечивает регулярность стула», — заявил Радж в интервью британской газете The Mirror. Специалист сравнил шелуху подорожника с семенами чиа, и заявил, что сам делает выбор в пользу первого продукта. «Семена чиа лечат только запоры. Шелуха подорожника сгущает жидкие фекалии и размягчает твердые», — говорит Радж. Продукт помогает при разных типах дефекации и благотворно влияет на здоровье кишечника в целом. Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова ранее сообщила, что в квашеных овощах содержится много полезных для кишечника бактерий. При солении и квашении сохраняются витамины и минералы, поэтому заготовки полезны и питательны. При этом в растительных продуктах сохраняется большое количество клетчатки, что улучшает перистальтику органов пищеварения, заявила Утюмова, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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