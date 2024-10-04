Опухшую от слез блогера Лерчек отправили под домашний арест вслед за бывшим мужем. Видео

Блогера Лерчек отправили под домашний арест вслед за мужем

04 октября 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Блогера Лерчек отправили под домашний арест после ее экс-супруга Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) была отправлена под домашний арест после ее экс-супруга Артем Чекалин. Об этом сообщил очевидец из зала суда. «Блогера Лерчек также отправили под домашний арест, следом за экс-супругом», — цитирует telegram-канал 112 собеседника из зала суда. Она просила суд оставить ее на свободе, так как на ее иждивении трое детей. Чекалина добавила во время заседания, что не знает, как зарабатывать деньги. Поскольку все, что было изъято при обыске — это то, что позволяло ей содержать троих детей. Суд также запретил блогеру пользоваться интернетом в рамках домашнего ареста по новому делу, передает корреспондент ТАСС. Ранее сообщалось, что бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин отправлен под домашний арест до 26 ноября. Блогеры Лера и Артем Чекалины, а также их бизнес-партнер обвиняются в незаконном выводе валюты на сумму 250 миллионов рублей. Следствие считает, что обвиняемые проводили операции с деньгами под видом продажи онлайн-курсов и фитнес-марафонов через контракты с иностранной компанией, при этом используя поддельные документы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) была отправлена под домашний арест после ее экс-супруга Артем Чекалин. Об этом сообщил очевидец из зала суда. «Блогера Лерчек также отправили под домашний арест, следом за экс-супругом», — цитирует telegram-канал 112 собеседника из зала суда. Она просила суд оставить ее на свободе, так как на ее иждивении трое детей. Чекалина добавила во время заседания, что не знает, как зарабатывать деньги. Поскольку все, что было изъято при обыске — это то, что позволяло ей содержать троих детей. Суд также запретил блогеру пользоваться интернетом в рамках домашнего ареста по новому делу, передает корреспондент ТАСС. Ранее сообщалось, что бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин отправлен под домашний арест до 26 ноября. Блогеры Лера и Артем Чекалины, а также их бизнес-партнер обвиняются в незаконном выводе валюты на сумму 250 миллионов рублей. Следствие считает, что обвиняемые проводили операции с деньгами под видом продажи онлайн-курсов и фитнес-марафонов через контракты с иностранной компанией, при этом используя поддельные документы.