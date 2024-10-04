Гости из Самары переняли опыт организации выставки военной техники НАТО в ХМАО

Сургут (ХМАО) посетили гости из Самарской области, чтобы перенять опыт организации выставки трофейной техники НАТО «Сила в Правде — гордость и Победа». Об этом сообщили в сургутской мэрии.
«Представители Самарской области прибыли в Сургут, чтобы перенять опыт организации выставки трофейной военной техники стран НАТО „Сила в Правде — гордость и Победа“. Директор регионального центра реализации проектов „СОТА“ Наталья Семенова отметила, что в Самаре настоящий ажиотаж среди жителей по поводу предстоящей выставки в их городе», — рассказали в telegram-канале администрации.
По мнению гостей из Самары посетителей привлекает не только то, что здесь можно посмотреть на трофеи из зоны СВО, но и возможность поучаствовать в важном деле. Как, к примеру, сбор и отправка гуманитарной помощи. Наталья Семенова отметила качество организации выставки начиная от подъездов к месту расположения и заканчивая размещением информационных баннеров.
Выставка «Сила в Правде — гордость и Победа»» открылась в Сургуте 27 сентября. Многие жители захотели ее посетить. За первые два дня работы выставку трофейной техники НАТО посетили более 27 тысяч человек.
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