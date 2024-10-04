04 октября 2024

Гости из Самары переняли опыт организации выставки военной техники НАТО в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Гости из Самары высоко оценили уровень организации выставки в ХМАО
Гости из Самары высоко оценили уровень организации выставки в ХМАО Фото:

Сургут (ХМАО) посетили гости из Самарской области, чтобы перенять опыт организации выставки трофейной техники НАТО «Сила в Правде — гордость и Победа». Об этом сообщили в сургутской мэрии. 

«Представители Самарской области прибыли в Сургут, чтобы перенять опыт организации выставки трофейной военной техники стран НАТО „Сила в Правде — гордость и Победа“. Директор регионального центра реализации проектов „СОТА“ Наталья Семенова отметила, что в Самаре настоящий ажиотаж среди жителей по поводу предстоящей выставки в их городе», — рассказали в telegram-канале администрации.

По мнению гостей из Самары посетителей привлекает не только то, что здесь можно посмотреть на трофеи из зоны СВО, но и возможность поучаствовать в важном деле. Как, к примеру, сбор и отправка гуманитарной помощи. Наталья Семенова отметила качество организации выставки начиная от подъездов к месту расположения и заканчивая размещением информационных баннеров. 

Выставка «Сила в Правде — гордость и Победа»» открылась в Сургуте 27 сентября. Многие жители захотели ее посетить. За первые два дня работы выставку трофейной техники НАТО посетили более 27 тысяч человек

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Сургут (ХМАО) посетили гости из Самарской области, чтобы перенять опыт организации выставки трофейной техники НАТО «Сила в Правде — гордость и Победа». Об этом сообщили в сургутской мэрии.  «Представители Самарской области прибыли в Сургут, чтобы перенять опыт организации выставки трофейной военной техники стран НАТО „Сила в Правде — гордость и Победа“. Директор регионального центра реализации проектов „СОТА“ Наталья Семенова отметила, что в Самаре настоящий ажиотаж среди жителей по поводу предстоящей выставки в их городе», — рассказали в telegram-канале администрации. По мнению гостей из Самары посетителей привлекает не только то, что здесь можно посмотреть на трофеи из зоны СВО, но и возможность поучаствовать в важном деле. Как, к примеру, сбор и отправка гуманитарной помощи. Наталья Семенова отметила качество организации выставки начиная от подъездов к месту расположения и заканчивая размещением информационных баннеров.  Выставка «Сила в Правде — гордость и Победа»» открылась в Сургуте 27 сентября. Многие жители захотели ее посетить. За первые два дня работы выставку трофейной техники НАТО посетили более 27 тысяч человек. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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