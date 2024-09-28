Более 27 тысяч жителей ХМАО посетили выставку трофейной техники НАТО за два дня

За первые два дня работы выставку трофейной техники «Сила в правде — гордость и победа» в ХМАО посетили более 27 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук.
«Второй день в Сургуте отработала выставка трофейной военной техники и вооружения стран НАТО „Сила в правде — гордость и победа“. И второй день она собирает тысячи участников — выставку уже посетили более 27 000 человек», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Во второй день работы выставки 11 школьников из Сургута наградили высшей наградой движения «ЮНАРМИЯ». Губернатор поделился, что во время обхода убедился, что выставка интересна югорчанам, увидел, что посмотреть на трофейную технику приезжают целыми семьями и командами общественных объединений.
Выставка «Сила в правде — гордость и победа» открылась в Сургуте 27 сентября 2024 года. Для экспозиции привезли одни из самых больших в мире танки Abrams и другие боевые машины.
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