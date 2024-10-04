Следствие по делу липецкой фабрики Порошенко продлили, цеха остались под арестом

Срок следствия по делу о мошенничестве, связанном с кондитерской фабрикой Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко в России, продлен до 13 декабря. Об этом свидетельствуют судебные документы, опубликованные на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
«Продлить срок наложения ареста на имущество, принадлежащее на праве собственности адрес „Рошен“... на срок до 13 декабря 2024 года, с сохранением установленных ранее запретов», — указано в судебном документе. Он опубликован на сайте ведомства.
Уголовное дело о хищении 180 миллионов рублей через незаконное возмещение НДС ведется с 2015 года против неустановленных лиц. Арестованные объекты включают конфетный цех, цех пастиломармеладных и других кондитерских изделий, а также земельные участки фабрики, расположенной в Липецке. Ранее стоимость арестованной недвижимости была оценена в 2 миллиарда рублей.
Ранее стало известно о решении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России передать в доход государства акции кондитерской фабрики Roshen. Об этом сообщил директор ведомства Дмитрий Аристов и подчеркнул, что компания на протяжении нескольких лет осуществляла финансирование ВСУ.
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