В рамках исполнения судебного решения Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России передала в доход государства акции кондитерской фабрики Roshen, которая ранее принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
«В доход переданы акции АО 'Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“', — заявил Дмитрий Аристов, передает РИА Новости. По его словам, аналогичные действия были предприняты в отношении акций ПАО „Уральский завод авто-текстильных изделий“ и АО „Завод фрикционных и термостойких материалов“.
Как добавил директор ФССП, эти компании на протяжении нескольких лет осуществляли финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Принятое решение о передаче активов в доход России стало частью процесса, направленного на пресечение экономической поддержки действий, противоречащих интересам РФ.
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