Что обязательно нужно сделать на даче в октябре

Садовод Воронова: октябрь — подходящий месяц для высадки саженцев на даче

05 октября 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

Октябрь — подходящее время, чтобы привести в порядок выращенные культуры, а также посадить новые саженцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU До середины октября, пока сохраняется теплая погода, садоводы рекомендуют дачникам заняться саженцами. Именно тогда они смогут укорениться в земле. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. «Все саженцы — и плодовые, и ягодные, и декоративные, например, гортензию и даже виноград, — вот это все сейчас, до середины октября, пока тепло, можно высаживать. До конца ноября успеют укорениться», — отметила Воронова в разговоре с радио Sputnik. Она подчеркнула, что данный период также является подходящим для высадки чеснока и ряда цветов, например, тюльпанов. Они успеют дать побеги, не замерзнув при этом. Также текущий месяц будет полезным для того, чтобы привести в порядок выращенные растения — подрезать их. Этим летом URA.RU рассказывало, что на дачах могут расти некоторые растения, за которые россияне могут получить штрафы или даже уголовную ответственность. Некоторые, например, содержат психотропные вещества, а другие могут оставить на теле человека ожоги. Агентство приводило соответствующий список. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До середины октября, пока сохраняется теплая погода, садоводы рекомендуют дачникам заняться саженцами. Именно тогда они смогут укорениться в земле. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. «Все саженцы — и плодовые, и ягодные, и декоративные, например, гортензию и даже виноград, — вот это все сейчас, до середины октября, пока тепло, можно высаживать. До конца ноября успеют укорениться», — отметила Воронова в разговоре с радио Sputnik. Она подчеркнула, что данный период также является подходящим для высадки чеснока и ряда цветов, например, тюльпанов. Они успеют дать побеги, не замерзнув при этом. Также текущий месяц будет полезным для того, чтобы привести в порядок выращенные растения — подрезать их. Этим летом URA.RU рассказывало, что на дачах могут расти некоторые растения, за которые россияне могут получить штрафы или даже уголовную ответственность. Некоторые, например, содержат психотропные вещества, а другие могут оставить на теле человека ожоги. Агентство приводило соответствующий список.