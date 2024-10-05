Что обязательно нужно сделать на даче в октябре

Садовод Воронова: октябрь — подходящий месяц для высадки саженцев на даче
© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрь — подходящее время, чтобы привести в порядок выращенные культуры, а также посадить новые саженцы Фото:

До середины октября, пока сохраняется теплая погода, садоводы рекомендуют дачникам заняться саженцами. Именно тогда они смогут укорениться в земле. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Все саженцы — и плодовые, и ягодные, и декоративные, например, гортензию и даже виноград, — вот это все сейчас, до середины октября, пока тепло, можно высаживать. До конца ноября успеют укорениться», — отметила Воронова в разговоре с радио Sputnik.

Она подчеркнула, что данный период также является подходящим для высадки чеснока и ряда цветов, например, тюльпанов. Они успеют дать побеги, не замерзнув при этом. Также текущий месяц будет полезным для того, чтобы привести в порядок выращенные растения — подрезать их.

Этим летом URA.RU рассказывало, что на дачах могут расти некоторые растения, за которые россияне могут получить штрафы или даже уголовную ответственность. Некоторые, например, содержат психотропные вещества, а другие могут оставить на теле человека ожоги. Агентство приводило соответствующий список.

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До середины октября, пока сохраняется теплая погода, садоводы рекомендуют дачникам заняться саженцами. Именно тогда они смогут укорениться в земле. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. «Все саженцы — и плодовые, и ягодные, и декоративные, например, гортензию и даже виноград, — вот это все сейчас, до середины октября, пока тепло, можно высаживать. До конца ноября успеют укорениться», — отметила Воронова в разговоре с радио Sputnik. Она подчеркнула, что данный период также является подходящим для высадки чеснока и ряда цветов, например, тюльпанов. Они успеют дать побеги, не замерзнув при этом. Также текущий месяц будет полезным для того, чтобы привести в порядок выращенные растения — подрезать их. Этим летом URA.RU рассказывало, что на дачах могут расти некоторые растения, за которые россияне могут получить штрафы или даже уголовную ответственность. Некоторые, например, содержат психотропные вещества, а другие могут оставить на теле человека ожоги. Агентство приводило соответствующий список.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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