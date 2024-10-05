Депутат рассказал, как заработать большую пенсию

Депутат Бессараб: чтобы иметь высокую пенсию, нужно работать

05 октября 2024 в 09:34 Размер текста - 17 +

Бессарб рекомендует пенсионерам выработать официальный стаж и пользоваться программой софинансирования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы иметь большую пенсию, нужно официально работать. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Если пенсионер получает пенсию ниже, то это, как правило, социальная пенсия. То есть человек либо не работал, либо работал, но не выработал стаж. К сожалению, часто так бывает, когда человек работает в теневой занятости, получает зарплату в конверте, не набирает необходимое количество баллов, но даже в этом случае государство ему доплачивает до прожиточного минимума», — передает « Лента.ру » слова Бессараб. Депутат также добавила, что жить в старости в достатке помогут отложенные пенсионные сбережения. У пенсионеров есть возможность получать софинансирование от государства до 360 тысяч рублей, отметила Бессараб. По словам депутата, на текущий момент средний размер пенсии у неработающих пенсионеров составляет выше 23 тысяч рублей, а у бывших военных — более 41 тысячи рублей. Ранее стало известно, что 1 февраля 2025 года размер страховой пенсии увеличится на уровень инфляции — 7,3%, что сообщается в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному правительством и уже внесенному в Госдуму. Также 1 апреля 2025 проиндексируют выплаты, зависящие от размера социальных пенсий на 14,8%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы иметь большую пенсию, нужно официально работать. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Если пенсионер получает пенсию ниже, то это, как правило, социальная пенсия. То есть человек либо не работал, либо работал, но не выработал стаж. К сожалению, часто так бывает, когда человек работает в теневой занятости, получает зарплату в конверте, не набирает необходимое количество баллов, но даже в этом случае государство ему доплачивает до прожиточного минимума», — передает «Лента.ру» слова Бессараб. Депутат также добавила, что жить в старости в достатке помогут отложенные пенсионные сбережения. У пенсионеров есть возможность получать софинансирование от государства до 360 тысяч рублей, отметила Бессараб. По словам депутата, на текущий момент средний размер пенсии у неработающих пенсионеров составляет выше 23 тысяч рублей, а у бывших военных — более 41 тысячи рублей. Ранее стало известно, что 1 февраля 2025 года размер страховой пенсии увеличится на уровень инфляции — 7,3%, что сообщается в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному правительством и уже внесенному в Госдуму. Также 1 апреля 2025 проиндексируют выплаты, зависящие от размера социальных пенсий на 14,8%.