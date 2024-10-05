Депутат рассказал, как заработать большую пенсию

Депутат Бессараб: чтобы иметь высокую пенсию, нужно работать
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Разное. Курган , пенсионерка, скамейка, лавка, парк, досуг, отдых, пенсия
Бессарб рекомендует пенсионерам выработать официальный стаж и пользоваться программой софинансирования Фото:

Чтобы иметь большую пенсию, нужно официально работать. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если пенсионер получает пенсию ниже, то это, как правило, социальная пенсия. То есть человек либо не работал, либо работал, но не выработал стаж. К сожалению, часто так бывает, когда человек работает в теневой занятости, получает зарплату в конверте, не набирает необходимое количество баллов, но даже в этом случае государство ему доплачивает до прожиточного минимума», — передает «Лента.ру» слова Бессараб.

Депутат также добавила, что жить в старости в достатке помогут отложенные пенсионные сбережения. У пенсионеров есть возможность получать софинансирование от государства до 360 тысяч рублей, отметила Бессараб. По словам депутата, на текущий момент средний размер пенсии у неработающих пенсионеров составляет выше 23 тысяч рублей, а у бывших военных — более 41 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что 1 февраля 2025 года размер страховой пенсии увеличится на уровень инфляции — 7,3%, что сообщается в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному правительством и уже внесенному в Госдуму. Также 1 апреля 2025 проиндексируют выплаты, зависящие от размера социальных пенсий на 14,8%.

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Чтобы иметь большую пенсию, нужно официально работать. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Если пенсионер получает пенсию ниже, то это, как правило, социальная пенсия. То есть человек либо не работал, либо работал, но не выработал стаж. К сожалению, часто так бывает, когда человек работает в теневой занятости, получает зарплату в конверте, не набирает необходимое количество баллов, но даже в этом случае государство ему доплачивает до прожиточного минимума», — передает «Лента.ру» слова Бессараб. Депутат также добавила, что жить в старости в достатке помогут отложенные пенсионные сбережения. У пенсионеров есть возможность получать софинансирование от государства до 360 тысяч рублей, отметила Бессараб. По словам депутата, на текущий момент средний размер пенсии у неработающих пенсионеров составляет выше 23 тысяч рублей, а у бывших военных — более 41 тысячи рублей. Ранее стало известно, что 1 февраля 2025 года размер страховой пенсии увеличится на уровень инфляции — 7,3%, что сообщается в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному правительством и уже внесенному в Госдуму. Также 1 апреля 2025 проиндексируют выплаты, зависящие от размера социальных пенсий на 14,8%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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