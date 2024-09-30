Правительство РФ увеличит размер пенсий для россиян

В новый проект бюджета на 2025—2027 года заложена индексация пенсий работающим гражданам с учетом инфляции. Так, 1 февраля 2025 года размер страховой пенсии увеличат на уровень инфляции — 7,3%. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному правительством и уже внесенному в Госдуму.
«С 1 февраля ежегодно на прогнозный уровень инфляции за предыдущий год в 2025 году на 7,3%, в 2026 году на 4,5% и на 2027 год на 4% проиндексированы: публичные нормативные обязательства (в число которых входит и страховая пенсия — прим. URA.RU), за исключением отдельных публичных нормативных обязательств, индексация которых производится с 1 января; Иные обязательства, подлежащие индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Она опубликована на сайте Госдумы.
Кроме того, 1 апреля 2025 года будут проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий. Так, в 2025 году их увеличат на 14,8%, в 2026 году — на 4,5%, а в 2027 году — на 4%.
Согласно внесенному правительством в Госдуму законопроекту, властями планируется также проиндексировать маткапитал. Кроме того, МРОТ с начала 2025 года хотят установить на уровне 22 400 рублей.
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В новый проект бюджета на 2025—2027 года заложена индексация пенсий работающим гражданам с учетом инфляции. Так, 1 февраля 2025 года размер страховой пенсии увеличат на уровень инфляции — 7,3%. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному правительством и уже внесенному в Госдуму. «С 1 февраля ежегодно на прогнозный уровень инфляции за предыдущий год в 2025 году на 7,3%, в 2026 году на 4,5% и на 2027 год на 4% проиндексированы: публичные нормативные обязательства (в число которых входит и страховая пенсия — прим. URA.RU), за исключением отдельных публичных нормативных обязательств, индексация которых производится с 1 января; Иные обязательства, подлежащие индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Она опубликована на сайте Госдумы. Кроме того, 1 апреля 2025 года будут проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий. Так, в 2025 году их увеличат на 14,8%, в 2026 году — на 4,5%, а в 2027 году — на 4%. Согласно внесенному правительством в Госдуму законопроекту, властями планируется также проиндексировать маткапитал. Кроме того, МРОТ с начала 2025 года хотят установить на уровне 22 400 рублей.