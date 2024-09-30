Правительство РФ увеличит размер пенсий для россиян

30 сентября 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

В проект бюджета на три года заложена индексация пенсий Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы В новый проект бюджета на 2025—2027 года заложена индексация пенсий работающим гражданам с учетом инфляции. Так, 1 февраля 2025 года размер страховой пенсии увеличат на уровень инфляции — 7,3%. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному правительством и уже внесенному в Госдуму. «С 1 февраля ежегодно на прогнозный уровень инфляции за предыдущий год в 2025 году на 7,3%, в 2026 году на 4,5% и на 2027 год на 4% проиндексированы: публичные нормативные обязательства (в число которых входит и страховая пенсия — прим. URA.RU), за исключением отдельных публичных нормативных обязательств, индексация которых производится с 1 января; Иные обязательства, подлежащие индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Она опубликована на сайте Госдумы . Кроме того, 1 апреля 2025 года будут проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий. Так, в 2025 году их увеличат на 14,8%, в 2026 году — на 4,5%, а в 2027 году — на 4%. Согласно внесенному правительством в Госдуму законопроекту, властями планируется также проиндексировать маткапитал. Кроме того, МРОТ с начала 2025 года хотят установить на уровне 22 400 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новый проект бюджета на 2025—2027 года заложена индексация пенсий работающим гражданам с учетом инфляции. Так, 1 февраля 2025 года размер страховой пенсии увеличат на уровень инфляции — 7,3%. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному правительством и уже внесенному в Госдуму. «С 1 февраля ежегодно на прогнозный уровень инфляции за предыдущий год в 2025 году на 7,3%, в 2026 году на 4,5% и на 2027 год на 4% проиндексированы: публичные нормативные обязательства (в число которых входит и страховая пенсия — прим. URA.RU), за исключением отдельных публичных нормативных обязательств, индексация которых производится с 1 января; Иные обязательства, подлежащие индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Она опубликована на сайте Госдумы. Кроме того, 1 апреля 2025 года будут проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий. Так, в 2025 году их увеличат на 14,8%, в 2026 году — на 4,5%, а в 2027 году — на 4%. Согласно внесенному правительством в Госдуму законопроекту, властями планируется также проиндексировать маткапитал. Кроме того, МРОТ с начала 2025 года хотят установить на уровне 22 400 рублей.