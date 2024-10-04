04 октября 2024

В ХМАО наградили учителя колледжа, на которую с ножом напал бывший студент. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Педагог своими действиями спасла жизни других учеников
Педагог своими действиями спасла жизни других учеников Фото:

Преподаватель Лангепасского политехнического колледжа (ХМАО) Валентина Павлова награждена благодарственным письмом. Педагога отметили в следственном управлении округа за проявленную смелость после нападения на нее бывшего студента.

«Благодарственным письмом руководителя следственного управления награждена преподаватель Лангепасского политехнического колледжа Павлова Валентина Викторовна, проявившая смелость и решительность в экстремальной ситуации. 1 октября бывший студент напал на нее в здании колледжа. Педагог не растерялась и оказала сопротивление нападавшему, после чего вывела его из кабинета», — сообщается в telegram-канале окружного СУ СК РФ. В ведомстве также отметили, что педагог смогла защитить не только свою жизнь, но и обучающихся, а также избежать жертв.

Нападавший — Богдан Зайцев, оказался пациентом психдиспансера. Два года назад он обучался в колледже, но был отчислен. После произошедшего было возбуждено уголовное дело. Зайцева в настоящее время заключили под стражу до 1 декабря 2024 года.

Педагог проявила смелость и волевой характер
Педагог проявила смелость и волевой характер
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Преподаватель Лангепасского политехнического колледжа (ХМАО) Валентина Павлова награждена благодарственным письмом. Педагога отметили в следственном управлении округа за проявленную смелость после нападения на нее бывшего студента. «Благодарственным письмом руководителя следственного управления награждена преподаватель Лангепасского политехнического колледжа Павлова Валентина Викторовна, проявившая смелость и решительность в экстремальной ситуации. 1 октября бывший студент напал на нее в здании колледжа. Педагог не растерялась и оказала сопротивление нападавшему, после чего вывела его из кабинета», — сообщается в telegram-канале окружного СУ СК РФ. В ведомстве также отметили, что педагог смогла защитить не только свою жизнь, но и обучающихся, а также избежать жертв. Нападавший — Богдан Зайцев, оказался пациентом психдиспансера. Два года назад он обучался в колледже, но был отчислен. После произошедшего было возбуждено уголовное дело. Зайцева в настоящее время заключили под стражу до 1 декабря 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...