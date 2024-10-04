Преподаватель Лангепасского политехнического колледжа (ХМАО) Валентина Павлова награждена благодарственным письмом. Педагога отметили в следственном управлении округа за проявленную смелость после нападения на нее бывшего студента.
«Благодарственным письмом руководителя следственного управления награждена преподаватель Лангепасского политехнического колледжа Павлова Валентина Викторовна, проявившая смелость и решительность в экстремальной ситуации. 1 октября бывший студент напал на нее в здании колледжа. Педагог не растерялась и оказала сопротивление нападавшему, после чего вывела его из кабинета», — сообщается в telegram-канале окружного СУ СК РФ. В ведомстве также отметили, что педагог смогла защитить не только свою жизнь, но и обучающихся, а также избежать жертв.
Нападавший — Богдан Зайцев, оказался пациентом психдиспансера. Два года назад он обучался в колледже, но был отчислен. После произошедшего было возбуждено уголовное дело. Зайцева в настоящее время заключили под стражу до 1 декабря 2024 года.
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