Безруков поддержал квадроберов

Народный артист России Сергей Безруков не считает, что квадробинг опасен для детей. Об этом рассказал сам актер на Большом Детском Фестивале в Петербурге.
«В театральном вузе, в данном случае во ВГИКе, так же, как и мы когда-то проходили животных на первом курсе, показывали животных… Поэтому, думаю, это такая определенная игра. Страшного ничего в этом нет», — передает Пятый канал слова Безрукова.
По словам актера, на первом курсе актерского направления есть предмет, где студенты воспроизводят повадки животных. Безруков отметил, что постараться передать характер зверя — очень интересное и непростое занятие.
Ранее сенатор РФ Ольга Епифанова предложила приравнять квадроберов к хулиганам, так как это увлечение может приносить вред окружающим и самим детям. По словам Епифановой, подростки-квадроберы таким поведением отходят от нормального человеческого поведения.
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