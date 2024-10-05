Общество Безруков поддержал квадроберов Безруков: мы тоже показывали животных на первом курсе театрального 05 октября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + Безруков не считает, что квадробинг может быть опасным для детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народный артист России Сергей Безруков не считает, что квадробинг опасен для детей. Об этом рассказал сам актер на Большом Детском Фестивале в Петербурге. «В театральном вузе, в данном случае во ВГИКе, так же, как и мы когда-то проходили животных на первом курсе, показывали животных… Поэтому, думаю, это такая определенная игра. Страшного ничего в этом нет», — передает Пятый канал слова Безрукова. По словам актера, на первом курсе актерского направления есть предмет, где студенты воспроизводят повадки животных. Безруков отметил, что постараться передать характер зверя — очень интересное и непростое занятие. Ранее сенатор РФ Ольга Епифанова предложила приравнять квадроберов к хулиганам, так как это увлечение может приносить вред окружающим и самим детям. По словам Епифановой, подростки-квадроберы таким поведением отходят от нормального человеческого поведения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Народный артист России Сергей Безруков не считает, что квадробинг опасен для детей. Об этом рассказал сам актер на Большом Детском Фестивале в Петербурге. «В театральном вузе, в данном случае во ВГИКе, так же, как и мы когда-то проходили животных на первом курсе, показывали животных… Поэтому, думаю, это такая определенная игра. Страшного ничего в этом нет», — передает Пятый канал слова Безрукова. По словам актера, на первом курсе актерского направления есть предмет, где студенты воспроизводят повадки животных. Безруков отметил, что постараться передать характер зверя — очень интересное и непростое занятие. Ранее сенатор РФ Ольга Епифанова предложила приравнять квадроберов к хулиганам, так как это увлечение может приносить вред окружающим и самим детям. По словам Епифановой, подростки-квадроберы таким поведением отходят от нормального человеческого поведения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям