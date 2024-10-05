Безруков поддержал квадроберов

Безруков: мы тоже показывали животных на первом курсе театрального
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Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, безруков сергей
Безруков не считает, что квадробинг может быть опасным для детей Фото:

Народный артист России Сергей Безруков не считает, что квадробинг опасен для детей. Об этом рассказал сам актер на Большом Детском Фестивале в Петербурге.

«В театральном вузе, в данном случае во ВГИКе, так же, как и мы когда-то проходили животных на первом курсе, показывали животных… Поэтому, думаю, это такая определенная игра. Страшного ничего в этом нет», — передает Пятый канал слова Безрукова.

По словам актера, на первом курсе актерского направления есть предмет, где студенты воспроизводят повадки животных. Безруков отметил, что постараться передать характер зверя — очень интересное и непростое занятие.

Ранее сенатор РФ Ольга Епифанова предложила приравнять квадроберов к хулиганам, так как это увлечение может приносить вред окружающим и самим детям. По словам Епифановой, подростки-квадроберы таким поведением отходят от нормального человеческого поведения.

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Народный артист России Сергей Безруков не считает, что квадробинг опасен для детей. Об этом рассказал сам актер на Большом Детском Фестивале в Петербурге. «В театральном вузе, в данном случае во ВГИКе, так же, как и мы когда-то проходили животных на первом курсе, показывали животных… Поэтому, думаю, это такая определенная игра. Страшного ничего в этом нет», — передает Пятый канал слова Безрукова. По словам актера, на первом курсе актерского направления есть предмет, где студенты воспроизводят повадки животных. Безруков отметил, что постараться передать характер зверя — очень интересное и непростое занятие. Ранее сенатор РФ Ольга Епифанова предложила приравнять квадроберов к хулиганам, так как это увлечение может приносить вред окружающим и самим детям. По словам Епифановой, подростки-квадроберы таким поведением отходят от нормального человеческого поведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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