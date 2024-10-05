Мошенники притворяются службами доставки, чтобы обмануть россиян

Роскачество: мошенники создают поддельные аккаунты служб доставки для обмана

05 октября 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Мошенники имитируют аккаунты «Яндекс доставки„и других сервисов по доставке еды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мошенники нашли новый способ обмана россиян. Участились случаи, когда злоумышленники создают фейковые аккаунты в мессенджерах от якобы службы доставки и провоцируют горожан перейти на поддельный сайт доставки и ввести свои банковские данные. Об этом рассказали в Роскачестве. «Аферисты начали обманывать пользователей, создавая в мессенджерах поддельные профили популярных сервисов доставки. Здесь главная цель киберпреступников — получить доступ к банковской карте пользователя. Поэтому мы в очередной раз предупреждаем о том, что нельзя переходить ни по каким подозрительным ссылкам, тем более если вы не ожидаете никакой доставки», — рассказал в разговоре с ТАСС руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По словам специалиста, злоумышленники зачастую копируют аккаунты от СДЭК, «Сбермаркета», «Яндекс доставки» или Delivery Club. Заходя по ссылки в таких профилях, пользователь попадает на сайт, мимикрирующий под официальный. Там его просят ввести свои банковские данные для получения якобы уже оформленного заказа. Директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков ранее рассказывал, что кибермошенники потенциально обладают данными на каждого россиянина. По его словам, это спровоцировано неоднократной утечкой данных в различных сервисах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники нашли новый способ обмана россиян. Участились случаи, когда злоумышленники создают фейковые аккаунты в мессенджерах от якобы службы доставки и провоцируют горожан перейти на поддельный сайт доставки и ввести свои банковские данные. Об этом рассказали в Роскачестве. «Аферисты начали обманывать пользователей, создавая в мессенджерах поддельные профили популярных сервисов доставки. Здесь главная цель киберпреступников — получить доступ к банковской карте пользователя. Поэтому мы в очередной раз предупреждаем о том, что нельзя переходить ни по каким подозрительным ссылкам, тем более если вы не ожидаете никакой доставки», — рассказал в разговоре с ТАСС руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По словам специалиста, злоумышленники зачастую копируют аккаунты от СДЭК, «Сбермаркета», «Яндекс доставки» или Delivery Club. Заходя по ссылки в таких профилях, пользователь попадает на сайт, мимикрирующий под официальный. Там его просят ввести свои банковские данные для получения якобы уже оформленного заказа. Директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков ранее рассказывал, что кибермошенники потенциально обладают данными на каждого россиянина. По его словам, это спровоцировано неоднократной утечкой данных в различных сервисах.