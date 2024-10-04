Свердловчане высказались за перенос памятника Ленину, впереди суд

КПРФ обжалует итоги голосования по памятнику Ленину в Ревде

05 октября 2024 в 22:11 Размер текста - 17 +

Протестующие продолжат бороться за сохранение памятника Ленину в суде Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Ревды высказались за перенос памятника советскому вождю Владимиру Ленину из центра города. КПРФ обжалует итоги опроса, так как считает их незаконными. Об этом URA.RU заявил глава свердловского обкома партии Александр Ивачев. Опрос на «Госуслугах» проходил с 27 сентября по 5 октября. За вариант разместить монумент в Ленинском сквере и реконструировать площадь Победы, где он стоял ранее, проголосовали 1815 человек (62,7%), против выступили 1082 горожанина. «Главной проблемой опроса я считаю не то, что голосовать против Ленина погнали учеников седьмых-восьмых классов, и не то, что отсекли большое число людей старшего поколения. И даже не то, что не были соблюдены нормы по информированию населения. Ключевая манипуляция заключается в том, что были предложены всего лишь два варианта. Среди которых не оказалось самого логичного и самого правильного — оставить памятник Ленину на площади Победы и построить фонтан рядом», — сказал Ивачев. Новость по теме Лидер свердловской КПРФ начал подготовку к выборам-2026 с протеста в вотчине УГМК. Фото, видео По его словам, коммунисты обратились к областному прокурору Борису Крылову, указав на предполагаемое нарушение чиновниками федерального закона о местном самоуправлении и решения думы от 2009 года. Также 18 октября состоится слушание в суде по иску местных пенсионеров, у которых нет аккаунта на «Госуслугах» и которые, таким образом, высказаться не смогли. Памятник Ленину демонтировали в начале августа, на работы ушло два дня. Изначально предполагалось, что к середине октября после реставрации монумент появится там, где и был. Но позднее стало известно, что власти готовы разместить памятник в Ленинском сквере. Ивачев подхватил тему 23 августа, направив мэру Татьяне Клепиковой запрос с просьбой разъяснить ситуацию. Она ответила, что «предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных предпринимателей и предприятий». Источник URA.RU, близкий к региональной власти, со ссылкой на Клепикову утверждал, что в действительности она обсуждала с Ивачевым ситуацию еще несколько месяцев назад, и тот якобы не высказывался против. Сам Ивачев это опровергает. Политик пояснял агентству, что созванивался с Клепиковой лишь после того, как памятник демонтировали и увезли в мастерскую, — чтобы спросить, что будет дальше. «Она ответила, что не знает», — делился Ивачев. Клепикова для комментариев вечером 5 октября оказалась недоступна. Коммунисты проводили митинг и пытались добиться референдума. Но безуспешно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Ревды высказались за перенос памятника советскому вождю Владимиру Ленину из центра города. КПРФ обжалует итоги опроса, так как считает их незаконными. Об этом URA.RU заявил глава свердловского обкома партии Александр Ивачев. Опрос на «Госуслугах» проходил с 27 сентября по 5 октября. За вариант разместить монумент в Ленинском сквере и реконструировать площадь Победы, где он стоял ранее, проголосовали 1815 человек (62,7%), против выступили 1082 горожанина. «Главной проблемой опроса я считаю не то, что голосовать против Ленина погнали учеников седьмых-восьмых классов, и не то, что отсекли большое число людей старшего поколения. И даже не то, что не были соблюдены нормы по информированию населения. Ключевая манипуляция заключается в том, что были предложены всего лишь два варианта. Среди которых не оказалось самого логичного и самого правильного — оставить памятник Ленину на площади Победы и построить фонтан рядом», — сказал Ивачев. По его словам, коммунисты обратились к областному прокурору Борису Крылову, указав на предполагаемое нарушение чиновниками федерального закона о местном самоуправлении и решения думы от 2009 года. Также 18 октября состоится слушание в суде по иску местных пенсионеров, у которых нет аккаунта на «Госуслугах» и которые, таким образом, высказаться не смогли. Памятник Ленину демонтировали в начале августа, на работы ушло два дня. Изначально предполагалось, что к середине октября после реставрации монумент появится там, где и был. Но позднее стало известно, что власти готовы разместить памятник в Ленинском сквере. Ивачев подхватил тему 23 августа, направив мэру Татьяне Клепиковой запрос с просьбой разъяснить ситуацию. Она ответила, что «предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных предпринимателей и предприятий». Источник URA.RU, близкий к региональной власти, со ссылкой на Клепикову утверждал, что в действительности она обсуждала с Ивачевым ситуацию еще несколько месяцев назад, и тот якобы не высказывался против. Сам Ивачев это опровергает. Политик пояснял агентству, что созванивался с Клепиковой лишь после того, как памятник демонтировали и увезли в мастерскую, — чтобы спросить, что будет дальше. «Она ответила, что не знает», — делился Ивачев. Клепикова для комментариев вечером 5 октября оказалась недоступна. Коммунисты проводили митинг и пытались добиться референдума. Но безуспешно.