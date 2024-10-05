Стартовал опрос об уменьшении парка в центре Екатеринбурга

На «Госуслугах» стартовал опрос о сокращении территории парка им. Энгельса в Екатеринбурге для прокладки инженерных сетей для второй очереди хоккейной школы «Спартаковец» (планируют построить рядом со зданием на ул. Энгельса, 31 А). Горожанам предстоит решить, согласны ли они на изменение границ особо охраняемой природной территории (ООПТ).
«Согласны ли вы на изменение границ особо охраняемой природной территории местного значения в муниципальном образовании „город Екатеринбург“ памятника ландшафтной архитектуры „Парк имени Энгельса“?» — говорится в опросе. Он пройдет до 14 октября.
Проекту уже несколько лет, им по контракту с областными властями занимается компания «ТехноСтройКомплект», подконтрольная депутату гордумы Виталию Чачину. Чиновники уже несколько раз отказывали в согласовании работ. Обсуждение возобновилось в начале сентября, когда местных жителей пригласили обсудить строительство второй очереди «Спартаковца».
На встрече представители ТСК объяснили, что мэрия попросила собрать мнения горожан. На встрече негативные отзывы оставили 89 человек. Известно при этом, что администрация подогревает протест через свои информационные ресурсы.
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