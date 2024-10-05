Киев экстренно перебросил элитную бригаду ВСУ в Курскую область. Видео

«РВ»: ВС РФ уничтожают экстренно брошенную в Курскую область элитную бригаду ВСУ

06 октября 2024 в 01:37 Размер текста - 17 +

Три батальон бригады «Магура» срочно доставили с покровского направления на курское Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы России наносят удары по технике и личному составу 47-й бригады ВСУ, которая была переброшена в Глугковский район Курской области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ). «3 батальон бригады „Магура“ был экстренно переведен с покровского направления на курское и уже понес первые потери», — цитирует канал свой источник. На прикрепленных к публикации кадрах видно, что боевая техника противника, включая американские БМП Bradley и танки Abrams, была подбита и оставлена на поле боя. 47-я бригада ВСУ уже сталкивалась с поражениями в прошлом, в том числе у Работино и Авдеевки, и за время службы в Донбассе успела сменить пять составов. Появившиеся ранее видеозаписи «дороги смерти» на курском фронте демонстрируют скопления подбитой украинской техники, по которой российские войска наносят удары с помощью артиллерии и ударных дронов. Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в Курской области, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. За прошедшие сутки был уничтожен танк и более 400 военнослужащих ВСУ. ВС РФ также не дали возможности ВСУ проникнуть в регион через Новый путь. Украинские силы на протяжении нескольких дней предпринимали попытки наступления на этом направлении, но без успеха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России наносят удары по технике и личному составу 47-й бригады ВСУ, которая была переброшена в Глугковский район Курской области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ). «3 батальон бригады „Магура“ был экстренно переведен с покровского направления на курское и уже понес первые потери», — цитирует канал свой источник. На прикрепленных к публикации кадрах видно, что боевая техника противника, включая американские БМП Bradley и танки Abrams, была подбита и оставлена на поле боя. 47-я бригада ВСУ уже сталкивалась с поражениями в прошлом, в том числе у Работино и Авдеевки, и за время службы в Донбассе успела сменить пять составов. Появившиеся ранее видеозаписи «дороги смерти» на курском фронте демонстрируют скопления подбитой украинской техники, по которой российские войска наносят удары с помощью артиллерии и ударных дронов. Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в Курской области, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. За прошедшие сутки был уничтожен танк и более 400 военнослужащих ВСУ. ВС РФ также не дали возможности ВСУ проникнуть в регион через Новый путь. Украинские силы на протяжении нескольких дней предпринимали попытки наступления на этом направлении, но без успеха.