Иран опроверг предупреждения пилотам на фоне подготовки удара по Израилю

06 октября 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

Информация о выпуске предупреждения NOTAM для Ирана оказалась недостоверной Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Информация о выпуске Тегераном предупреждения NOTAM для западной части Ирана оказалась недостоверной. Об этом заявил Джавад Салехи, главный руководитель отдела по коммуникационным связям и международным делам международного аэропорта имени имама Хомейни. «Сегодня вечером (в субботу, 5 октября) появились слухи, связанные с новостью, озаглавленной „выпуск NOTAM — предупреждения для западного Ирана о безопасности полетов“. Эта новость была фейковой, и такое предупреждения вообще не было выпущено», — цитирует Салехи агентство Mehr. Как сообщал The Jerusalem Post, Иран выпустил предупреждения NOTAM для пилотов и авиационных властей с просьбой обходить воздушное пространство страны. Там уточнили, что эта мера связана с угрозами со стороны Ирана направить атаки на Израиль. Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля 1 октября, объявив его актом самообороны, пишет RT. По информации израильских военных, против Израиля было выпущено около 180 баллистических ракет. Большую часть из них удалось перехватить, сообщали в израильской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация о выпуске Тегераном предупреждения NOTAM для западной части Ирана оказалась недостоверной. Об этом заявил Джавад Салехи, главный руководитель отдела по коммуникационным связям и международным делам международного аэропорта имени имама Хомейни. «Сегодня вечером (в субботу, 5 октября) появились слухи, связанные с новостью, озаглавленной „выпуск NOTAM — предупреждения для западного Ирана о безопасности полетов“. Эта новость была фейковой, и такое предупреждения вообще не было выпущено», — цитирует Салехи агентство Mehr. Как сообщал The Jerusalem Post, Иран выпустил предупреждения NOTAM для пилотов и авиационных властей с просьбой обходить воздушное пространство страны. Там уточнили, что эта мера связана с угрозами со стороны Ирана направить атаки на Израиль. Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля 1 октября, объявив его актом самообороны, пишет RT. По информации израильских военных, против Израиля было выпущено около 180 баллистических ракет. Большую часть из них удалось перехватить, сообщали в израильской армии.