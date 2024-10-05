05 октября 2024

Иран опроверг предупреждения пилотам на фоне подготовки удара по Израилю

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Авиация России. Пермь , авиация, самолет
Информация о выпуске предупреждения NOTAM для Ирана оказалась недостоверной Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Информация о выпуске Тегераном предупреждения NOTAM для западной части Ирана оказалась недостоверной. Об этом заявил Джавад Салехи, главный руководитель отдела по коммуникационным связям и международным делам международного аэропорта имени имама Хомейни.

«Сегодня вечером (в субботу, 5 октября) появились слухи, связанные с новостью, озаглавленной „выпуск NOTAM — предупреждения для западного Ирана о безопасности полетов“. Эта новость была фейковой, и такое предупреждения вообще не было выпущено», — цитирует Салехи агентство Mehr.

Как сообщал The Jerusalem Post, Иран выпустил предупреждения NOTAM для пилотов и авиационных властей с просьбой обходить воздушное пространство страны. Там уточнили, что эта мера связана с угрозами со стороны Ирана направить атаки на Израиль. Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля 1 октября, объявив его актом самообороны, пишет RT. По информации израильских военных, против Израиля было выпущено около 180 баллистических ракет. Большую часть из них удалось перехватить, сообщали в израильской армии.

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Информация о выпуске Тегераном предупреждения NOTAM для западной части Ирана оказалась недостоверной. Об этом заявил Джавад Салехи, главный руководитель отдела по коммуникационным связям и международным делам международного аэропорта имени имама Хомейни. «Сегодня вечером (в субботу, 5 октября) появились слухи, связанные с новостью, озаглавленной „выпуск NOTAM — предупреждения для западного Ирана о безопасности полетов“. Эта новость была фейковой, и такое предупреждения вообще не было выпущено», — цитирует Салехи агентство Mehr. Как сообщал The Jerusalem Post, Иран выпустил предупреждения NOTAM для пилотов и авиационных властей с просьбой обходить воздушное пространство страны. Там уточнили, что эта мера связана с угрозами со стороны Ирана направить атаки на Израиль. Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля 1 октября, объявив его актом самообороны, пишет RT. По информации израильских военных, против Израиля было выпущено около 180 баллистических ракет. Большую часть из них удалось перехватить, сообщали в израильской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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