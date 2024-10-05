Семейные выплаты в 2026 году: размер, кому положены

РИАН: на семейные выплаты с 2026 года заложено более 100 миллиардов рублей

06 октября 2024 в 05:10 Размер текста - 17 +

Новые семейные выплаты предусмотрят для россиян с 2026 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России с 2026 года введут ежегодные семейные налоговые выплаты. Для этого в федеральном бюджете будут каждый год предусматривать более 100 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах по проекту бюджета. «На осуществление такой ежегодной семейной выплаты в 2026 году заложено более 101 миллиарда рублей. В 2027 году — около 108 миллиардов рублей», — сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту трехлетнего бюджета. Уточняется, что выплата предоставляется россиянам, которые постоянно проживают в РФ, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает выплаты работающим гражданам с двумя и более детьми при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. Размер выплаты будет равен разнице между уплаченным НДФЛ без применения других налоговых вычетов и суммой, исчисленной по ставке 6%. Как сообщало ранее URA.RU, многодетные семьи смогут получать льготы в упрощенном порядке на госуслугах. До 1 января 2025 года будет длится тестирование нового интерфейса по их предоставлению с помощью QR-кода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 2026 года введут ежегодные семейные налоговые выплаты. Для этого в федеральном бюджете будут каждый год предусматривать более 100 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах по проекту бюджета. «На осуществление такой ежегодной семейной выплаты в 2026 году заложено более 101 миллиарда рублей. В 2027 году — около 108 миллиардов рублей», — сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту трехлетнего бюджета. Уточняется, что выплата предоставляется россиянам, которые постоянно проживают в РФ, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает выплаты работающим гражданам с двумя и более детьми при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. Размер выплаты будет равен разнице между уплаченным НДФЛ без применения других налоговых вычетов и суммой, исчисленной по ставке 6%. Как сообщало ранее URA.RU, многодетные семьи смогут получать льготы в упрощенном порядке на госуслугах. До 1 января 2025 года будет длится тестирование нового интерфейса по их предоставлению с помощью QR-кода.