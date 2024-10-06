WP: у Зеленского появился шанс показать Западу свой «план победы» после провала в США

WP: Зеленский вновь покажет Западу свой «план победы» на встрече в Рамштайне

06 октября 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

Зеленский вновь представит свой «план победы» в Рамштайне Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский сможет вновь показать западным партнерам свой «план победы» на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия). Уточняется, что крайняя поездка в Вашингтон оказалась провальной. Об этом сообщила газета The Washington Post. «У Зеленского будет еще один шанс представить план победы на следующей неделе на встрече Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне», — говорится в материале. Там же сказано, что на этой встрече также будет присутствовать президент США Джо Байден. Отмечается, что во время последней поездки в Вашингтон украинскому лидеру так и не удалось добиться снятия ограничений на удары дальнобойным оружием по территории РФ. Однако, по словам одного из американских чиновников, Зеленский сможет получить помощь от Запада только в другом формате. Ранее газета The Times со ссылкой на свои источники сообщила, что американцы отправили Зеленского «куда подальше», пообещав выделить 2,4 миллиарда долларов. Он также не получил от Штатов никаких гарантий на вступление в североатлантический альянс. На Украине также разочаровались в «плане победы» Зеленского, об этом заявил депутат парламента от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ). По его словам, «план победы» не содержит значительных нововведений, которые могли бы изменить ситуацию. Мнение депутата поддерживают и на Западе, Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский сможет вновь показать западным партнерам свой «план победы» на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия). Уточняется, что крайняя поездка в Вашингтон оказалась провальной. Об этом сообщила газета The Washington Post. «У Зеленского будет еще один шанс представить план победы на следующей неделе на встрече Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне», — говорится в материале. Там же сказано, что на этой встрече также будет присутствовать президент США Джо Байден. Отмечается, что во время последней поездки в Вашингтон украинскому лидеру так и не удалось добиться снятия ограничений на удары дальнобойным оружием по территории РФ. Однако, по словам одного из американских чиновников, Зеленский сможет получить помощь от Запада только в другом формате. Ранее газета The Times со ссылкой на свои источники сообщила, что американцы отправили Зеленского «куда подальше», пообещав выделить 2,4 миллиарда долларов. Он также не получил от Штатов никаких гарантий на вступление в североатлантический альянс. На Украине также разочаровались в «плане победы» Зеленского, об этом заявил депутат парламента от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ). По его словам, «план победы» не содержит значительных нововведений, которые могли бы изменить ситуацию. Мнение депутата поддерживают и на Западе,