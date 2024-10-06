Посол Анатолий Антонов вернулся в Москву из США

06 октября 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов вернулся в Россию Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прилетел спецрейсом в Москву из Штатов. Днем ранее появилась информация, что он покинул свой пост. «Спецборт сел во „Внуково 2“ в Москве после субботних сообщений о завершении командировки посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова и планах по его вылету спецрейсом в Россию», — пишет РИА Новости. О конце командировки Антонова в качестве посла в субботу, 6 октября, рассказали представители МИД РФ. Антонов был послом России в США с 2017 года. До этого он работал замминистра обороны страны с 2011 по 2016 годы, а с 2016 по 2017 — занимал должность замминистра иностранных дел. Ранее посол РФ Анатолий Антонов рассказал, что российским дипломатам в Штатах, а также ему самому угрожают, пишет RT. По его словам, работать в стране становится труднее из-за приближения выборов президента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прилетел спецрейсом в Москву из Штатов. Днем ранее появилась информация, что он покинул свой пост. «Спецборт сел во „Внуково 2“ в Москве после субботних сообщений о завершении командировки посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова и планах по его вылету спецрейсом в Россию», — пишет РИА Новости. О конце командировки Антонова в качестве посла в субботу, 6 октября, рассказали представители МИД РФ. Антонов был послом России в США с 2017 года. До этого он работал замминистра обороны страны с 2011 по 2016 годы, а с 2016 по 2017 — занимал должность замминистра иностранных дел. Ранее посол РФ Анатолий Антонов рассказал, что российским дипломатам в Штатах, а также ему самому угрожают, пишет RT. По его словам, работать в стране становится труднее из-за приближения выборов президента.