Посол Анатолий Антонов вернулся в Москву из США

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, антонов анатолий
Анатолий Антонов вернулся в Россию Фото:

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прилетел спецрейсом в Москву из Штатов. Днем ранее появилась информация, что он покинул свой пост.

«Спецборт сел во „Внуково 2“ в Москве после субботних сообщений о завершении командировки посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова и планах по его вылету спецрейсом в Россию», — пишет РИА Новости. О конце командировки Антонова в качестве посла в субботу, 6 октября, рассказали представители МИД РФ.

Антонов был послом России в США с 2017 года. До этого он работал замминистра обороны страны с 2011 по 2016 годы, а с 2016 по 2017 — занимал должность замминистра иностранных дел.

Ранее посол РФ Анатолий Антонов рассказал, что российским дипломатам в Штатах, а также ему самому угрожают, пишет RT. По его словам, работать в стране становится труднее из-за приближения выборов президента.

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прилетел спецрейсом в Москву из Штатов. Днем ранее появилась информация, что он покинул свой пост. «Спецборт сел во „Внуково 2“ в Москве после субботних сообщений о завершении командировки посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова и планах по его вылету спецрейсом в Россию», — пишет РИА Новости. О конце командировки Антонова в качестве посла в субботу, 6 октября, рассказали представители МИД РФ. Антонов был послом России в США с 2017 года. До этого он работал замминистра обороны страны с 2011 по 2016 годы, а с 2016 по 2017 — занимал должность замминистра иностранных дел. Ранее посол РФ Анатолий Антонов рассказал, что российским дипломатам в Штатах, а также ему самому угрожают, пишет RT. По его словам, работать в стране становится труднее из-за приближения выборов президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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