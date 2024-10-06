Министр обороны Израиля не исключил нанесение ударов по ядерным объектам Ирана

07 октября 2024 в 00:46 Размер текста - 17 +

Израиль координируется по этому вопросу с Вашингтоном, заявил Галант Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израиль не исключил возможность ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. «Все варианты обсуждаются. Мы доказали, что у Израиля есть возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии. Мы соответствующим образом ответим на атаку Ирана», — заявил Йоав Галант в интервью CNN. По его словам, Израиль координируется с Вашингтоном, однако решения о способе ответа на атаку Ирана будет принимать самостоятельно. Галант отметил, что наземная операция Израиля против «Хезболлах» носит ограниченный характер. По его словам, ЦАХАЛ уничтожил большую часть мощностей шиитского движения. Накануне израильские ВВС вновь нанесли несколько ударов по южному пригороду Бейрута, а также по дороге, ведущей к аэропорту. Из-за этого в ливанской столице начались крупные пожары, передает «Национальная служба новостей». Шесть бойцов «Хезболлах» были убиты при попытке прорваться на север Израиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль не исключил возможность ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. «Все варианты обсуждаются. Мы доказали, что у Израиля есть возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии. Мы соответствующим образом ответим на атаку Ирана», — заявил Йоав Галант в интервью CNN. По его словам, Израиль координируется с Вашингтоном, однако решения о способе ответа на атаку Ирана будет принимать самостоятельно. Галант отметил, что наземная операция Израиля против «Хезболлах» носит ограниченный характер. По его словам, ЦАХАЛ уничтожил большую часть мощностей шиитского движения. Накануне израильские ВВС вновь нанесли несколько ударов по южному пригороду Бейрута, а также по дороге, ведущей к аэропорту. Из-за этого в ливанской столице начались крупные пожары, передает «Национальная служба новостей». Шесть бойцов «Хезболлах» были убиты при попытке прорваться на север Израиля.