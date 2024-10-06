Шесть бойцов «Хезболлах» убиты при попытке прорваться на север Израиля

07 октября 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Израильские военные открыли огонь по противнику Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Отряды вооруженной милиции «Хезболлах» впервые попытались проникновения на территорию Израиля. Об этом сообщили источники, уточнив, что шесть представителей «Хезболлах» были уничтожены. Впервые отряды вооруженной милиции «Хезболлах» предприняли попытку проникновения на территорию Израиля. В результате шестеро нападавших были убиты», — передает данные источника телеканал Al Jadeed. Уточняется, что для проникновения на север Израиля в районе кибуца Довив бойцы использовали туннель. Однако израильские военные не дали им пройти, открыв огонь. Ранее Израильские ВВС ударили по объектам «Хезболлах» в Ливане. Они нанесли четыре точечных удара по объектам шиитской организации «Хезболлах» в южном предместье ливанской столицы Шуэйфат». В итоге в ливанских районах вспыхнули сильные пожары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отряды вооруженной милиции «Хезболлах» впервые попытались проникновения на территорию Израиля. Об этом сообщили источники, уточнив, что шесть представителей «Хезболлах» были уничтожены. Впервые отряды вооруженной милиции «Хезболлах» предприняли попытку проникновения на территорию Израиля. В результате шестеро нападавших были убиты», — передает данные источника телеканал Al Jadeed. Уточняется, что для проникновения на север Израиля в районе кибуца Довив бойцы использовали туннель. Однако израильские военные не дали им пройти, открыв огонь. Ранее Израильские ВВС ударили по объектам «Хезболлах» в Ливане. Они нанесли четыре точечных удара по объектам шиитской организации «Хезболлах» в южном предместье ливанской столицы Шуэйфат». В итоге в ливанских районах вспыхнули сильные пожары.