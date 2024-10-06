Кадыров поздравил Путина с днем рождения

07 октября 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

В своем сообщении Рамзан Кадыров также отметил личный вклад Путина в возрождение Чечни Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выразив благодарность за вклад в мир и стабильность в республике. Кадыров подчеркнул значимость помощи Путина в достижении прогресса в Чеченской Республике. Статья по теме Как изменился Путин за 25 лет «В Чеченской Республике мы глубоко признательны Владимиру Владимировичу за помощь в достижении мира и стабильности в нашем регионе», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также отметил, что при поддержке Путина республика смогла преодолеть кризис и успешно интегрироваться в социально-экономическую жизнь страны. В своем сообщении Рамзан Кадыров также отметил личный вклад Путина в возрождение Чечни после кризиса 90-х годов, а также его поддержку первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Глава Чечни выразил уверенность, что достигнутые успехи возможны благодаря усилиям Владимира Путина и его личной заинтересованности в благополучии региона. Поздравление сопровождалось видео с архивными записями, демонстрирующими теплые отношения между Путиным и семьей Кадыровых. А также его участие в различных мероприятиях в Чечне. В честь дня рождения Путина в Италии расклеили поздравительные листовки. В городе Генуя вышли информационные бюллетени с поздравлением президента. А в Турине появился баннер, украшенный российскими флагами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выразив благодарность за вклад в мир и стабильность в республике. Кадыров подчеркнул значимость помощи Путина в достижении прогресса в Чеченской Республике. «В Чеченской Республике мы глубоко признательны Владимиру Владимировичу за помощь в достижении мира и стабильности в нашем регионе», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также отметил, что при поддержке Путина республика смогла преодолеть кризис и успешно интегрироваться в социально-экономическую жизнь страны. В своем сообщении Рамзан Кадыров также отметил личный вклад Путина в возрождение Чечни после кризиса 90-х годов, а также его поддержку первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Глава Чечни выразил уверенность, что достигнутые успехи возможны благодаря усилиям Владимира Путина и его личной заинтересованности в благополучии региона. Поздравление сопровождалось видео с архивными записями, демонстрирующими теплые отношения между Путиным и семьей Кадыровых. А также его участие в различных мероприятиях в Чечне. В честь дня рождения Путина в Италии расклеили поздравительные листовки. В городе Генуя вышли информационные бюллетени с поздравлением президента. А в Турине появился баннер, украшенный российскими флагами.