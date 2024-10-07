Польские наемники ВСУ расстреливали мирных жителей в Судже

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Наемники ВСУ из Польши убивали местных жителей в Судже
Наемники ВСУ из Польши убивали местных жителей в Судже Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Наемники из Польши, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреляли мирных жителей в Судже (Курская область) на глазах местных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Местные жители из города Суджа рассказывают о зверствах ВСУ в приграничном районе Курской области. Очевидцы подтверждают большое присутствие поляков в районе», — сообщили представители оборонного ведомства. Информацию об этом передает ТАСС.

По словам одного из беженцев, иностранные бойцы ВСУ собрали толпу гражданских и на их глазах расстреляли людей. «Согнали всех стариков, молодежь и перед всеми расстреляли. Они поляки были. Расстреляли всех», — заявил Дмитрий. Он уточнил, что во время расстрела несколько человек в возникшей суматохе смогли сбежать.

Армия Украины предприняла попытку вооруженного вторжения на территорию Курской области 6 августа 2024 года. На территории российского региона военные противника занимаются насилием, убийством мирного населения, грабежом, разбоем. Помимо этого солдаты ВСУ берут в плен жителей курского Приграничья.

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Наемники из Польши, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреляли мирных жителей в Судже (Курская область) на глазах местных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Местные жители из города Суджа рассказывают о зверствах ВСУ в приграничном районе Курской области. Очевидцы подтверждают большое присутствие поляков в районе», — сообщили представители оборонного ведомства. Информацию об этом передает ТАСС. По словам одного из беженцев, иностранные бойцы ВСУ собрали толпу гражданских и на их глазах расстреляли людей. «Согнали всех стариков, молодежь и перед всеми расстреляли. Они поляки были. Расстреляли всех», — заявил Дмитрий. Он уточнил, что во время расстрела несколько человек в возникшей суматохе смогли сбежать. Армия Украины предприняла попытку вооруженного вторжения на территорию Курской области 6 августа 2024 года. На территории российского региона военные противника занимаются насилием, убийством мирного населения, грабежом, разбоем. Помимо этого солдаты ВСУ берут в плен жителей курского Приграничья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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