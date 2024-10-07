Наемники из Польши, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреляли мирных жителей в Судже (Курская область) на глазах местных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Местные жители из города Суджа рассказывают о зверствах ВСУ в приграничном районе Курской области. Очевидцы подтверждают большое присутствие поляков в районе», — сообщили представители оборонного ведомства. Информацию об этом передает ТАСС.
По словам одного из беженцев, иностранные бойцы ВСУ собрали толпу гражданских и на их глазах расстреляли людей. «Согнали всех стариков, молодежь и перед всеми расстреляли. Они поляки были. Расстреляли всех», — заявил Дмитрий. Он уточнил, что во время расстрела несколько человек в возникшей суматохе смогли сбежать.
Армия Украины предприняла попытку вооруженного вторжения на территорию Курской области 6 августа 2024 года. На территории российского региона военные противника занимаются насилием, убийством мирного населения, грабежом, разбоем. Помимо этого солдаты ВСУ берут в плен жителей курского Приграничья.
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