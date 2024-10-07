Как прекратить войну Израиля и сектора Газа: мнения сторон спустя год конфликта

07 октября 2024 в 05:33 Размер текста - 17 +

Обострение конфликта началось 7 октября 2023 года Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке В понедельник, 7 октября, исполняется ровно год с момента начала вооруженного конфликта в секторе Газа, все попытки посредников добиться соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС до сих пор не увенчались успехом. Спустя год конфронтации стороны озвучили варианты прекращения конфликта. Подробнее — в материале URA.RU. Новость по теме Что такое ХАМАС Заявления премьер-министра Израиля В Израиле варианты прекращения войны на Ближнем Востоке Прекращение обстрелов границ Израиля — необходимое условие для достижения мира на Ближнем Востоке, заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. «Израиль не заинтересован в войне. Все мирные договоры на Ближнем Востоке, подписанные с момента образования государства Израиль, были инициированы именно нашей стороной», — подчеркнул Гендельман в интервью «Известиям». Советник премьер-министра подчеркивает, что без остановки обстрелов со стороны противника мирное разрешение конфликта невозможно. Дмитрий Гендельман также указал на значительные успехи Израиля в борьбе с терроризмом, включая нейтрализацию большинства боевых подразделений и лидеров ХАМАС. Готов ли Израиль передать власть Газе Дискуссии о будущем управлении сектором Газа начнутся только после завершения боевых действий и поражения ХАМАС, заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. «Послевоенное устройство в секторе Газа на сегодня чисто теоретический вопрос, и он будет обсуждаться только после окончания военных действий и поражения ХАМАС», — сообщил Гендельман в интервью «Известиям». По словам советника, возможно, власть в регионе перейдет к местным силам самоуправления. Советник премьер-министра также отметил, что премьер Биньямин Нетаньяху исключает возможность создания на территории сектора Газа автономии, контролируемой ХАМАС или ФАТХ. Главные цели Израиля в войне с Газой Стратегические цели Израиля в секторе Газа остаются неизменными и направлены на три ключевые задачи, подтвердил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. «Уничтожение террористической инфраструктуры и возвращение заложников являются приоритетными задачами для обеспечения безопасности страны. По прошествии года можно утверждать, что скоро эти цели будут полностью достигнуты. Израиль уничтожил 23 из 24 батальонов террористов, практически всю верхушку боевиков и планомерно уничтожает всю подземную инфраструктуру ХАМАС», — сообщил Гендельман в интервью «Известиям». Сложность операции усугубляется наличием заложников, которые могут находиться в туннелях, используемых ХАМАС. Несмотря на это, Израиль продолжает последовательно действовать для достижения своих целей. Заявления посла Палестины в РФ Главное условие окончания конфликта на Ближнем Востоке Мирный процесс на Ближнем Востоке требует смены израильского правительства и его искреннего стремления к миру, считает посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. «Мы хотим мирного процесса, но не с этим правительством Израиля, которое продолжает убивать людей в секторе Газа, на Западном берегу, в Иерусалиме и во всех других регионах», — выразил свою позицию Нофаль в интервью «Известиям». Продолжительный кризис, вызванный действиями Израиля и усугубившийся за последний год, делает мирный диалог особенно сложным. Нофаль подчеркнул, что международное сообщество до сих пор не нашло эффективного механизма воздействия на Израиль, который продолжает политику агрессии, имея поддержку со стороны США. Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта Сколько нужно денег для восстановления сектора Газы Для восстановления сектора Газа потребуется от семи до восьми лет и инвестиции в размере 80-90 миллиардов долларов, сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. «Необходимо провести международную конференцию доноров по восстановлению анклава», — подчеркнул Нофаль в интервью «Известиям». По его словам, ключевым моментом для начала процесса реконструкции является возвращение в Газу Палестинской национальной администрации. Он также отметил необходимость проведения международной конференции доноров, которая возможна только при участии администрации. ХАМАС должно войти в Организацию освобождения Палестины Ведущие палестинские политические силы считают необходимым вступление ХАМАС в Организацию освобождения Палестины (ООП), заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. «ХАМАС должно войти в Организацию освобождения Палестины. В случае если ХАМАС согласится на это, то вскоре могут состояться встречи в Каире для подтверждения этого вопроса», — отметил Нофаль в интервью «Известиям». По его словам, такой шаг позволит сформировать новое правительство для управления Газой. Процесс включения ХАМАС в ООП является сложным и требует решения множества задач, включая прекращение огня и оказание гуманитарной помощи. Важным аспектом является также возвращение палестинской администрации в Газу как законного представителя народа. С чего началось обострение конфликта Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа утром 7 октября 2023 года, после чего последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы и захват заложников. В ответ на агрессию Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», направленную на нейтрализацию угрозы и освобождение заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы, включая прекращение поставок воды, электричества и других жизненно важных ресурсов. Конфликт, начавшийся с ракетных обстрелов и захвата заложников, привел к наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, в результате которой палестинский анклав был разделен на две части. В мае израильские военные приступили к операции в Рафахе на юге Газы, который считается последним оплотом ХАМАС. В ходе нее Израиль установил контроль над палестинской стороной КПП «Рафах» и Филадельфийским коридором, что вызвало недовольство у Египта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В понедельник, 7 октября, исполняется ровно год с момента начала вооруженного конфликта в секторе Газа, все попытки посредников добиться соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС до сих пор не увенчались успехом. Спустя год конфронтации стороны озвучили варианты прекращения конфликта. Подробнее — в материале URA.RU. В Израиле варианты прекращения войны на Ближнем Востоке Прекращение обстрелов границ Израиля — необходимое условие для достижения мира на Ближнем Востоке, заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. «Израиль не заинтересован в войне. Все мирные договоры на Ближнем Востоке, подписанные с момента образования государства Израиль, были инициированы именно нашей стороной», — подчеркнул Гендельман в интервью «Известиям». Советник премьер-министра подчеркивает, что без остановки обстрелов со стороны противника мирное разрешение конфликта невозможно. Дмитрий Гендельман также указал на значительные успехи Израиля в борьбе с терроризмом, включая нейтрализацию большинства боевых подразделений и лидеров ХАМАС. Готов ли Израиль передать власть Газе Дискуссии о будущем управлении сектором Газа начнутся только после завершения боевых действий и поражения ХАМАС, заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. «Послевоенное устройство в секторе Газа на сегодня чисто теоретический вопрос, и он будет обсуждаться только после окончания военных действий и поражения ХАМАС», — сообщил Гендельман в интервью «Известиям». По словам советника, возможно, власть в регионе перейдет к местным силам самоуправления. Советник премьер-министра также отметил, что премьер Биньямин Нетаньяху исключает возможность создания на территории сектора Газа автономии, контролируемой ХАМАС или ФАТХ. Главные цели Израиля в войне с Газой Стратегические цели Израиля в секторе Газа остаются неизменными и направлены на три ключевые задачи, подтвердил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. «Уничтожение террористической инфраструктуры и возвращение заложников являются приоритетными задачами для обеспечения безопасности страны. По прошествии года можно утверждать, что скоро эти цели будут полностью достигнуты. Израиль уничтожил 23 из 24 батальонов террористов, практически всю верхушку боевиков и планомерно уничтожает всю подземную инфраструктуру ХАМАС», — сообщил Гендельман в интервью «Известиям». Сложность операции усугубляется наличием заложников, которые могут находиться в туннелях, используемых ХАМАС. Несмотря на это, Израиль продолжает последовательно действовать для достижения своих целей. Главное условие окончания конфликта на Ближнем Востоке Мирный процесс на Ближнем Востоке требует смены израильского правительства и его искреннего стремления к миру, считает посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. «Мы хотим мирного процесса, но не с этим правительством Израиля, которое продолжает убивать людей в секторе Газа, на Западном берегу, в Иерусалиме и во всех других регионах», — выразил свою позицию Нофаль в интервью «Известиям». Продолжительный кризис, вызванный действиями Израиля и усугубившийся за последний год, делает мирный диалог особенно сложным. Нофаль подчеркнул, что международное сообщество до сих пор не нашло эффективного механизма воздействия на Израиль, который продолжает политику агрессии, имея поддержку со стороны США. Сколько нужно денег для восстановления сектора Газы Для восстановления сектора Газа потребуется от семи до восьми лет и инвестиции в размере 80-90 миллиардов долларов, сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. «Необходимо провести международную конференцию доноров по восстановлению анклава», — подчеркнул Нофаль в интервью «Известиям». По его словам, ключевым моментом для начала процесса реконструкции является возвращение в Газу Палестинской национальной администрации. Он также отметил необходимость проведения международной конференции доноров, которая возможна только при участии администрации. ХАМАС должно войти в Организацию освобождения Палестины Ведущие палестинские политические силы считают необходимым вступление ХАМАС в Организацию освобождения Палестины (ООП), заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. «ХАМАС должно войти в Организацию освобождения Палестины. В случае если ХАМАС согласится на это, то вскоре могут состояться встречи в Каире для подтверждения этого вопроса», — отметил Нофаль в интервью «Известиям». По его словам, такой шаг позволит сформировать новое правительство для управления Газой. Процесс включения ХАМАС в ООП является сложным и требует решения множества задач, включая прекращение огня и оказание гуманитарной помощи. Важным аспектом является также возвращение палестинской администрации в Газу как законного представителя народа. Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа утром 7 октября 2023 года, после чего последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы и захват заложников. В ответ на агрессию Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», направленную на нейтрализацию угрозы и освобождение заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы, включая прекращение поставок воды, электричества и других жизненно важных ресурсов. Конфликт, начавшийся с ракетных обстрелов и захвата заложников, привел к наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, в результате которой палестинский анклав был разделен на две части. В мае израильские военные приступили к операции в Рафахе на юге Газы, который считается последним оплотом ХАМАС. В ходе нее Израиль установил контроль над палестинской стороной КПП «Рафах» и Филадельфийским коридором, что вызвало недовольство у Египта.