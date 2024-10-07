В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры Запорожской области повреждена. По его словам, в регионе пострадало 13 населенных пунктов.
«225 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку», — сообщил Федоров в своем telegram-канале. По его словам, в Пологовском районе пострадал один человек: 61-летняя женщина.
Федоров отметил, что населенные пункты Новояковловка, Каменский, Щербаки, Новодаровка, Полтавка и Левадный подверглись авиационным ударам. Также пострадали: Гуляйполе, Орехово, Преображенка. По его словам, поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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