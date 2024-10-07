В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

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В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Объекты инфраструктуры Запорожской области повреждена. По его словам, в регионе пострадало 13 населенных пунктов.

«225 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку», — сообщил Федоров в своем telegram-канале. По его словам, в Пологовском районе пострадал один человек: 61-летняя женщина.

Федоров отметил, что населенные пункты Новояковловка, Каменский, Щербаки, Новодаровка, Полтавка и Левадный подверглись авиационным ударам. Также пострадали: Гуляйполе, Орехово, Преображенка. По его словам, поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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Объекты инфраструктуры Запорожской области повреждена. По его словам, в регионе пострадало 13 населенных пунктов. «225 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку», — сообщил Федоров в своем telegram-канале. По его словам, в Пологовском районе пострадал один человек: 61-летняя женщина. Федоров отметил, что населенные пункты Новояковловка, Каменский, Щербаки, Новодаровка, Полтавка и Левадный подверглись авиационным ударам. Также пострадали: Гуляйполе, Орехово, Преображенка. По его словам, поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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