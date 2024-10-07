Жителям Феодосии предложили помощь после пожара на нефтебазе

На нефтебазе Феодосии вспыхнул пожар, готовятся пункты ПВР (архивное фото)
Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии (город в Крыму) разворачивают пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
«Мы разворачиваем ПВРы», — заявил Ткаченко РИА «Новости». При этом эвакуация населения пока не производится.
В Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе. До этого жители слышали несколько мощных взрывов. Есть предположение, что огонь начал распространяться после ударов беспилотников.
Из-за возгорания в городе перекрыты несколько улиц. Жителям рекомендуют заранее составлять маршруты.
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