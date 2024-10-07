Жителям Феодосии предложили помощь после пожара на нефтебазе

В Феодосии развернули ПВР после пожара на нефтебазе
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На нефтебазе Феодосии вспыхнул пожар, готовятся пункты ПВР (архивное фото)
На нефтебазе Феодосии вспыхнул пожар, готовятся пункты ПВР (архивное фото) Фото:

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии (город в Крыму) разворачивают пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

«Мы разворачиваем ПВРы», — заявил Ткаченко РИА «Новости». При этом эвакуация населения пока не производится.

В Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе. До этого жители слышали несколько мощных взрывов. Есть предположение, что огонь начал распространяться после ударов беспилотников.

Из-за возгорания в городе перекрыты несколько улиц. Жителям рекомендуют заранее составлять маршруты.

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Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии (город в Крыму) разворачивают пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. «Мы разворачиваем ПВРы», — заявил Ткаченко РИА «Новости». При этом эвакуация населения пока не производится. В Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе. До этого жители слышали несколько мощных взрывов. Есть предположение, что огонь начал распространяться после ударов беспилотников. Из-за возгорания в городе перекрыты несколько улиц. Жителям рекомендуют заранее составлять маршруты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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