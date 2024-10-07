Прокуратура не нашла нарушений в выставке картин мэра Краснокамска Быкариза

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, быкариз игорь
Выставка Игоря Быкариза открылась в конце апреля Фото:

Прокуратура Краснокамска не нашла нарушений в организации выставки картин местного мэра Игоря Быкариза. Об этом сообщили несколько источников в URA.RU в территории. В августе надзорное ведомство начало проверку, заподозрив, что Быкариз, чья выставка проходила в муниципальной галерее, мог извлечь личную выгоду. Он не платил за аренду зала, но якобы продавал картины.

«Проверка никаких нарушений не установила. В галерее все выставки проходят бесплатно, вход свободный. А Быкариз, разумеется, ничего там не продавал. Для политика со стажем это было бы безумием. Дарил только», — отметил инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу прокуратуры Пермского края. На момент публикации ответ не был получен.

Игорь Быкариз увлекся живописью полтора года назад. К своему юбилею в апреле 2024 года он открыл персональную выставку. Прокуратура в августе организовала проверку. Надзорное ведомство посчитало, что мэр мог получить личную выгоду от этого мероприятия. Выставка проходила в муниципальной галерее, Быкариз не платил за аренду, но якобы продавал картины.

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Прокуратура Краснокамска не нашла нарушений в организации выставки картин местного мэра Игоря Быкариза. Об этом сообщили несколько источников в URA.RU в территории. В августе надзорное ведомство начало проверку, заподозрив, что Быкариз, чья выставка проходила в муниципальной галерее, мог извлечь личную выгоду. Он не платил за аренду зала, но якобы продавал картины. «Проверка никаких нарушений не установила. В галерее все выставки проходят бесплатно, вход свободный. А Быкариз, разумеется, ничего там не продавал. Для политика со стажем это было бы безумием. Дарил только», — отметил инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу прокуратуры Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Игорь Быкариз увлекся живописью полтора года назад. К своему юбилею в апреле 2024 года он открыл персональную выставку. Прокуратура в августе организовала проверку. Надзорное ведомство посчитало, что мэр мог получить личную выгоду от этого мероприятия. Выставка проходила в муниципальной галерее, Быкариз не платил за аренду, но якобы продавал картины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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