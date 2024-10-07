Прокуратура не нашла нарушений в выставке картин мэра Краснокамска Быкариза

Выставка Игоря Быкариза открылась в конце апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура Краснокамска не нашла нарушений в организации выставки картин местного мэра Игоря Быкариза. Об этом сообщили несколько источников в URA.RU в территории. В августе надзорное ведомство начало проверку, заподозрив, что Быкариз, чья выставка проходила в муниципальной галерее, мог извлечь личную выгоду. Он не платил за аренду зала, но якобы продавал картины.

«Проверка никаких нарушений не установила. В галерее все выставки проходят бесплатно, вход свободный. А Быкариз, разумеется, ничего там не продавал. Для политика со стажем это было бы безумием. Дарил только», — отметил инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу прокуратуры Пермского края. На момент публикации ответ не был получен.

Игорь Быкариз увлекся живописью полтора года назад. К своему юбилею в апреле 2024 года он открыл персональную выставку. Прокуратура в августе организовала проверку. Надзорное ведомство посчитало, что мэр мог получить личную выгоду от этого мероприятия. Выставка проходила в муниципальной галерее, Быкариз не платил за аренду, но якобы продавал картины.