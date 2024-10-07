Россияне пожаловались на ухудшение материального положения

Опрос ФОМ: у 19% россиян ухудшилось материальное положение
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Люди в возрасте от 46 до 60 лет жалуются на ухудшение финансового положения в России Фото:

За последние два-три месяца 19% россиян пожаловались на ухудшение материального положения. Такие данные были опубликованы Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

«За последние три месяца материальное положение <…> ухудшилось у 19% опрошенных», — написали на сайте ФОМ. Наибольшее недовольство финансовым положением выражают граждане в возрастной категории от 46 до 60 лет — их доля составляет 26%.

В то же время улучшение материального положения ощутили 10% опрошенных, причем среди молодежи в возрасте 18-30 лет таких оказалось больше всего — 21%. Подавляющее большинство россиян (69%) не заметили изменений в своем материальном положении, среди пожилых людей старше 60 лет таких респондентов еще больше — 75%.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, как заработать большую пенсию. По ее словам, для этого необходимо официально работать. Кроме того, она добавила, что жить на пенсии в достатке могут помочь отложенные пенсионные сбережения.

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За последние два-три месяца 19% россиян пожаловались на ухудшение материального положения. Такие данные были опубликованы Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). «За последние три месяца материальное положение <…> ухудшилось у 19% опрошенных», — написали на сайте ФОМ. Наибольшее недовольство финансовым положением выражают граждане в возрастной категории от 46 до 60 лет — их доля составляет 26%. В то же время улучшение материального положения ощутили 10% опрошенных, причем среди молодежи в возрасте 18-30 лет таких оказалось больше всего — 21%. Подавляющее большинство россиян (69%) не заметили изменений в своем материальном положении, среди пожилых людей старше 60 лет таких респондентов еще больше — 75%. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, как заработать большую пенсию. По ее словам, для этого необходимо официально работать. Кроме того, она добавила, что жить на пенсии в достатке могут помочь отложенные пенсионные сбережения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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