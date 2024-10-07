Россияне пожаловались на ухудшение материального положения

Опрос ФОМ: у 19% россиян ухудшилось материальное положение

07 октября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Люди в возрасте от 46 до 60 лет жалуются на ухудшение финансового положения в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За последние два-три месяца 19% россиян пожаловались на ухудшение материального положения. Такие данные были опубликованы Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). «За последние три месяца материальное положение <…> ухудшилось у 19% опрошенных», — написали на сайте ФОМ. Наибольшее недовольство финансовым положением выражают граждане в возрастной категории от 46 до 60 лет — их доля составляет 26%. В то же время улучшение материального положения ощутили 10% опрошенных, причем среди молодежи в возрасте 18-30 лет таких оказалось больше всего — 21%. Подавляющее большинство россиян (69%) не заметили изменений в своем материальном положении, среди пожилых людей старше 60 лет таких респондентов еще больше — 75%. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, как заработать большую пенсию. По ее словам, для этого необходимо официально работать. Кроме того, она добавила, что жить на пенсии в достатке могут помочь отложенные пенсионные сбережения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние два-три месяца 19% россиян пожаловались на ухудшение материального положения. Такие данные были опубликованы Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). «За последние три месяца материальное положение <…> ухудшилось у 19% опрошенных», — написали на сайте ФОМ. Наибольшее недовольство финансовым положением выражают граждане в возрастной категории от 46 до 60 лет — их доля составляет 26%. В то же время улучшение материального положения ощутили 10% опрошенных, причем среди молодежи в возрасте 18-30 лет таких оказалось больше всего — 21%. Подавляющее большинство россиян (69%) не заметили изменений в своем материальном положении, среди пожилых людей старше 60 лет таких респондентов еще больше — 75%. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, как заработать большую пенсию. По ее словам, для этого необходимо официально работать. Кроме того, она добавила, что жить на пенсии в достатке могут помочь отложенные пенсионные сбережения.