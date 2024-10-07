Якушев: новый бюджет соответствует поручениям Путина, включая индексацию пенсий

07 октября 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

В федеральном бюджете на грядущую трехлетку предусмотрена индексация пенсий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы Новый проект федерального бюджет на 2025, 2026 и 2027 годы полностью соответствует поручениям президента РФ Владимира Путина. В частности, в проекте предусмотрена индексация пенсий пенсонерам, порученная главой государства летом. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. «Летом было поручение [от Путина] предусмотреть индексацию пенсии работающим пенсионерам. Она в федеральном бюджете предусмотрена», — заявил Владимир Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте «Единой России». Первый вице-спикер СФ отметил, что были обеспечены приоритеты: национальная оборона, поддержка участников СВО и их семей, а также технологический суверенитет страны и развитие ее инфраструктуры. Якушев подчеркнул, что дотации на сбалансированность субъектов РФ в грядущую трехлетку будут увеличены на 6%. На поддержку регионов будет идти ежегодно по 3,2 триллиона рублей. «Главное, чтобы субъекты РФ грамотно этим механизмом воспользовались», — заключил первый вице-спикер СФ. Работу над документом вела «Единая Россия» совместно с Правительством. По инициативе партии было обеспечено строительство детсадов и школ, а также их капремонт. Также были предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку, что отвечает поручениям Путина. Помимо этого, «Единая Россия» инициировала обеспечение средств на профилактику сердечно сосудистых заболеваний, а также на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Новость по теме В России впервые за девять лет проиндексируют пенсии работающим пенсионерам: что известно Ранее Путин поручил индексировать выплаты для работающих пенсионеров с 2025 года. Это произойдет впервые после перерыва в девять лет. Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что с января 2025 выплаты для российских пенсионеров будут увеличены. Пенсии проиндексируются на уровень инфляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый проект федерального бюджет на 2025, 2026 и 2027 годы полностью соответствует поручениям президента РФ Владимира Путина. В частности, в проекте предусмотрена индексация пенсий пенсонерам, порученная главой государства летом. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. «Летом было поручение [от Путина] предусмотреть индексацию пенсии работающим пенсионерам. Она в федеральном бюджете предусмотрена», — заявил Владимир Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте «Единой России». Первый вице-спикер СФ отметил, что были обеспечены приоритеты: национальная оборона, поддержка участников СВО и их семей, а также технологический суверенитет страны и развитие ее инфраструктуры. Якушев подчеркнул, что дотации на сбалансированность субъектов РФ в грядущую трехлетку будут увеличены на 6%. На поддержку регионов будет идти ежегодно по 3,2 триллиона рублей. «Главное, чтобы субъекты РФ грамотно этим механизмом воспользовались», — заключил первый вице-спикер СФ. Работу над документом вела «Единая Россия» совместно с Правительством. По инициативе партии было обеспечено строительство детсадов и школ, а также их капремонт. Также были предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку, что отвечает поручениям Путина. Помимо этого, «Единая Россия» инициировала обеспечение средств на профилактику сердечно сосудистых заболеваний, а также на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Ранее Путин поручил индексировать выплаты для работающих пенсионеров с 2025 года. Это произойдет впервые после перерыва в девять лет. Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что с января 2025 выплаты для российских пенсионеров будут увеличены. Пенсии проиндексируются на уровень инфляции.