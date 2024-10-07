ВС РФ вытеснили элитный украинский спецназ с Волчанского завода

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Российские бойцы вытеснили украинский спецназ с территории Волчанского завода в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие российской группировки «Север» успешно вытеснили подразделения элитного спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины с территории Волчанского агрегатного завода в Харьковской области. Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер».

«Элитные спецподразделения ГУР Украины „Стугна“, „Юнгер“, „Террор“, „Парагон“ разгромлены бойцами „Севера“», — написали в канале. В результате этого украинская сторона понесла существенные потери.

Выжившие члены украинского спецподразделений были вынуждены покинуть территорию завода. В знак победы на заводе был поднят российский флаг.

Ранее, 3 октября, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что в Харьковской области группа украинских бойцов сдалась в плен в Волчанске. Тогда он подчеркнул, что в городе продолжаются ожесточенные бои.

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Военнослужащие российской группировки «Север» успешно вытеснили подразделения элитного спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины с территории Волчанского агрегатного завода в Харьковской области. Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер». «Элитные спецподразделения ГУР Украины „Стугна“, „Юнгер“, „Террор“, „Парагон“ разгромлены бойцами „Севера“», — написали в канале. В результате этого украинская сторона понесла существенные потери. Выжившие члены украинского спецподразделений были вынуждены покинуть территорию завода. В знак победы на заводе был поднят российский флаг. Ранее, 3 октября, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что в Харьковской области группа украинских бойцов сдалась в плен в Волчанске. Тогда он подчеркнул, что в городе продолжаются ожесточенные бои.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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