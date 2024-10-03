Алаудинов рассказал о взятии в плен подразделения ВСУ в Волчанске

Алаудинов: группа боевиков ВСУ сдалась в плен в Волчанске
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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов рассказал, что в Волчанске продолжаются ожесточенные бои Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области группа украинских военнослужащих сдалась в плен в Волчанске. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Подразделение ВСУ сдалось в Волчанске. Ожесточенные бои в городе в Харьковской области продолжаются», — написано в посте Алаудинова, опубликованном в его telegram-канале.

Также на видео, прикрепленном в посту, видно, как пленные украинские военные получают еду. В это же время российские солдаты, по словам человека за кадром, «обращаются с пленными нормально».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что группа солдат ВСУ сбежала со своих позиций под Купянском в Харьковской области после наката ВС РФ, пишет RT. По его словам, все 15 боевиков были настигнуты артиллерийским огнем, большая часть их них ликвидирована.

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В Харьковской области группа украинских военнослужащих сдалась в плен в Волчанске. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. «Подразделение ВСУ сдалось в Волчанске. Ожесточенные бои в городе в Харьковской области продолжаются», — написано в посте Алаудинова, опубликованном в его telegram-канале. Также на видео, прикрепленном в посту, видно, как пленные украинские военные получают еду. В это же время российские солдаты, по словам человека за кадром, «обращаются с пленными нормально». Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что группа солдат ВСУ сбежала со своих позиций под Купянском в Харьковской области после наката ВС РФ, пишет RT. По его словам, все 15 боевиков были настигнуты артиллерийским огнем, большая часть их них ликвидирована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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