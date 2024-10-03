Алаудинов рассказал о взятии в плен подразделения ВСУ в Волчанске

В Харьковской области группа украинских военнослужащих сдалась в плен в Волчанске. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«Подразделение ВСУ сдалось в Волчанске. Ожесточенные бои в городе в Харьковской области продолжаются», — написано в посте Алаудинова, опубликованном в его telegram-канале.
Также на видео, прикрепленном в посту, видно, как пленные украинские военные получают еду. В это же время российские солдаты, по словам человека за кадром, «обращаются с пленными нормально».
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что группа солдат ВСУ сбежала со своих позиций под Купянском в Харьковской области после наката ВС РФ, пишет RT. По его словам, все 15 боевиков были настигнуты артиллерийским огнем, большая часть их них ликвидирована.
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