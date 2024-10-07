Курганский лось, похожий на зомби, умер от инфаркта

Лось с симптомами, как у зомби-косуль, которого нашли охотники в Шадринском округе Курганской области, умер от обширного инфаркта. Об этом URA.RU сообщили в управлении охотничьего хозяйства региона.
«Причина смерти лося, снятого на видео, по результатам вскрытия — остановка сердца в результате обширного инфаркта. Труп животного утилизирован», — сообщили в управлении.
Также сообщается, что в Шумихинском округе, где было снято видео с зомби-косулей, для анализа были отобраны пробы почвы. Информация об обнаружении признаков заражения земли не поступала.
Сообщалось, что курганские охотники нашли в одном из охотхозяйств лосиху с симптомами, которые были у зомби-косуль. По словам очевидцев, животное якобы могло отравиться ядохимикатами. В лесу Шумихинского округа была замечена косуля с обоженной мордой, которая кружилась на одном месте.
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Лось с симптомами, как у зомби-косуль, которого нашли охотники в Шадринском округе Курганской области, умер от обширного инфаркта. Об этом URA.RU сообщили в управлении охотничьего хозяйства региона. «Причина смерти лося, снятого на видео, по результатам вскрытия — остановка сердца в результате обширного инфаркта. Труп животного утилизирован», — сообщили в управлении. Также сообщается, что в Шумихинском округе, где было снято видео с зомби-косулей, для анализа были отобраны пробы почвы. Информация об обнаружении признаков заражения земли не поступала. Сообщалось, что курганские охотники нашли в одном из охотхозяйств лосиху с симптомами, которые были у зомби-косуль. По словам очевидцев, животное якобы могло отравиться ядохимикатами. В лесу Шумихинского округа была замечена косуля с обоженной мордой, которая кружилась на одном месте.