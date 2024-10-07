07 октября 2024

Ким Чен Ын отправил Путину поздравления с днем рождения

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Ким Чен Ын назвал Путина своим самым близким другом
Ким Чен Ын назвал Путина своим самым близким другом Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил поздравления президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения. Сообщение о поздравлении было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Позвольте мне из Пхеньяна поздравить вас с днем рождения и поднять бокал за ваше крепкое здоровье и еще большие успехи в работе», — сообщается в телеграмме. Ким Чен Ын отметил, что КНДР навсегда останется с Россией.

Лидер КНДР также подчеркнул значение своей дружбы с Путиным для укрепления двусторонних отношений между РФ и КНДР: «Еще раз заверяю в нашей всесторонней и бескорыстной поддержке и солидарности со справедливым делом российской армии и народа». Ким Чен Ын обратился к Путину как к «самому дорогому другу».

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Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил поздравления президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения. Сообщение о поздравлении было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). «Позвольте мне из Пхеньяна поздравить вас с днем рождения и поднять бокал за ваше крепкое здоровье и еще большие успехи в работе», — сообщается в телеграмме. Ким Чен Ын отметил, что КНДР навсегда останется с Россией. Лидер КНДР также подчеркнул значение своей дружбы с Путиным для укрепления двусторонних отношений между РФ и КНДР: «Еще раз заверяю в нашей всесторонней и бескорыстной поддержке и солидарности со справедливым делом российской армии и народа». Ким Чен Ын обратился к Путину как к «самому дорогому другу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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