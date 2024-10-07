Ким Чен Ын отправил Путину поздравления с днем рождения

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил поздравления президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения. Сообщение о поздравлении было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
«Позвольте мне из Пхеньяна поздравить вас с днем рождения и поднять бокал за ваше крепкое здоровье и еще большие успехи в работе», — сообщается в телеграмме. Ким Чен Ын отметил, что КНДР навсегда останется с Россией.
Лидер КНДР также подчеркнул значение своей дружбы с Путиным для укрепления двусторонних отношений между РФ и КНДР: «Еще раз заверяю в нашей всесторонней и бескорыстной поддержке и солидарности со справедливым делом российской армии и народа». Ким Чен Ын обратился к Путину как к «самому дорогому другу».
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