07 октября 2024

В России начался фестиваль «Монетная неделя»: что это, как поучаствовать

Центробанк дал старт «Монетной неделе» в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «монетная неделя» продлится до 20 октября Фото:

С 7 октября по всей России стартовала акция «Монетная неделя», во время которой можно обменять накопившиеся монеты на банкноты или внести их на счет. О том, на что направлена инициатива, как поучаствовать в акции — в материале URA.RU.

Центробанк объявил о начале фестиваля

Центральный Банк России запустил акцию «Монетная неделя», которая продлится до 20 октября. В течение акции россияне смогут обменивать монеты на банкноты в банках и сетевых магазинах, а также вносить их на свой банковский счет. Около четырех тысяч подразделений, включая 159 банков и более 3,5 тысяч торговых точек, участвуют в акции.

Каковы цели акции

Деньги. Клипарт. Курган
Инициатива направлена на возвращение монет в оборот и экономию государственных средств
Фото:

Банк России организовал акцию для возвращения монет в оборот и экономии государственных средств на их чеканку, сообщила эксперт ЦБ Анна Беловинцева «Вестям.ru». Она также отметила, что в обращении на территории России находятся более 72 миллиардов монет, и многие из них не используются активно, оставаясь в копилках или карманах граждан.

Несмотря на распространение безналичных платежей, монеты по-прежнему важны для точных расчетов во многих организациях. По словам Беловинцевой, в России остается необходимость в продолжении циркуляции монет.

Как прошли предыдущие «Монетные недели»

Акция «Монетная неделя», проводимая Центробанком, проходит во второй раз. Весной текущего года жители Тульской области сдали в банки 240 тысяч монет, что эквивалентно примерно одному миллиону рублей. Жители Воронежской области вернули в оборот более миллиона монет на сумму в шесть миллионов рублей, а по всей России было сдано более 31 миллиона монет на общую сумму 135 миллионов рублей.

Как поучаствовать

Соблюдение масочного режима. Челябинск
Для участия в акции нужно принести монеты в удобный для вас банк или магазин из списка на сайте
Фото:

Для участия в акции «Монетная неделя» необходимо перейти на официальный сайт мероприятия — монетнаянеделя.рф, где можно узнать адреса точек обмена, их режим работы и условия обмена. На сайте представлен список банков и магазинов-участников акции.

Чтобы присоединиться к акции, выберите удобный для вас банк или магазин из списка на сайте. Затем соберите монеты, которые хранятся у вас дома, и принесите их в выбранное место обмена. В результате вы сможете обменять собранные монеты на банкноты или пополнить свой счет на сумму сданной мелочи.

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С 7 октября по всей России стартовала акция «Монетная неделя», во время которой можно обменять накопившиеся монеты на банкноты или внести их на счет. О том, на что направлена инициатива, как поучаствовать в акции — в материале URA.RU. Центральный Банк России запустил акцию «Монетная неделя», которая продлится до 20 октября. В течение акции россияне смогут обменивать монеты на банкноты в банках и сетевых магазинах, а также вносить их на свой банковский счет. Около четырех тысяч подразделений, включая 159 банков и более 3,5 тысяч торговых точек, участвуют в акции. Банк России организовал акцию для возвращения монет в оборот и экономии государственных средств на их чеканку, сообщила эксперт ЦБ Анна Беловинцева «Вестям.ru». Она также отметила, что в обращении на территории России находятся более 72 миллиардов монет, и многие из них не используются активно, оставаясь в копилках или карманах граждан. Несмотря на распространение безналичных платежей, монеты по-прежнему важны для точных расчетов во многих организациях. По словам Беловинцевой, в России остается необходимость в продолжении циркуляции монет. Акция «Монетная неделя», проводимая Центробанком, проходит во второй раз. Весной текущего года жители Тульской области сдали в банки 240 тысяч монет, что эквивалентно примерно одному миллиону рублей. Жители Воронежской области вернули в оборот более миллиона монет на сумму в шесть миллионов рублей, а по всей России было сдано более 31 миллиона монет на общую сумму 135 миллионов рублей. Для участия в акции «Монетная неделя» необходимо перейти на официальный сайт мероприятия — монетнаянеделя.рф, где можно узнать адреса точек обмена, их режим работы и условия обмена. На сайте представлен список банков и магазинов-участников акции. Чтобы присоединиться к акции, выберите удобный для вас банк или магазин из списка на сайте. Затем соберите монеты, которые хранятся у вас дома, и принесите их в выбранное место обмена. В результате вы сможете обменять собранные монеты на банкноты или пополнить свой счет на сумму сданной мелочи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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