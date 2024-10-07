Россияне получат более высокую пенсию по старости в 2025 году, чем запланировано

08 октября 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

В 2025 году пенсия увеличится до 24,1 тысячи рублец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тысяч рублей в 2025 году. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета Соцфонда. По сравнению с 2024 годом пенсия вырастет на 7,5%. «В конце 2024 года средняя страховая пенсия по старости составит 22,4 тысячи рублей. Через год ее сумма увеличится на 7,5% — до 24,1 тысячи. Прогнозируемый рост выше запланированной индексации страховых пенсий на 7,3%», — пишут «Известия» со ссылкой на проект. Средние пенсии вырастут быстрее за счет того, что власти вернутся к индексации выплат и для работающих пожилых граждан, объяснил научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. Увеличение выплат для работающих пенсионеров будет происходить на общих основаниях с неработающими. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что выплаты для пенсионеров будут увеличены с января 2025 года. Возобновление индексации пенсий предусмотрено на 2025—2027 годы в проекте федерального бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тысяч рублей в 2025 году. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета Соцфонда. По сравнению с 2024 годом пенсия вырастет на 7,5%. «В конце 2024 года средняя страховая пенсия по старости составит 22,4 тысячи рублей. Через год ее сумма увеличится на 7,5% — до 24,1 тысячи. Прогнозируемый рост выше запланированной индексации страховых пенсий на 7,3%», — пишут «Известия» со ссылкой на проект. Средние пенсии вырастут быстрее за счет того, что власти вернутся к индексации выплат и для работающих пожилых граждан, объяснил научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. Увеличение выплат для работающих пенсионеров будет происходить на общих основаниях с неработающими. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что выплаты для пенсионеров будут увеличены с января 2025 года. Возобновление индексации пенсий предусмотрено на 2025—2027 годы в проекте федерального бюджета.