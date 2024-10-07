07 октября 2024

Россияне получат более высокую пенсию по старости в 2025 году, чем запланировано

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, налоги, зарплата, кредит, купюры, монеты, платежи, богатство, нищета, пенсия, деньги, доход, бедность, рубли, расходы, убытки
В 2025 году пенсия увеличится до 24,1 тысячи рублец Фото:

Средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тысяч рублей в 2025 году. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета Соцфонда. По сравнению с 2024 годом пенсия вырастет на 7,5%.

«В конце 2024 года средняя страховая пенсия по старости составит 22,4 тысячи рублей. Через год ее сумма увеличится на 7,5% — до 24,1 тысячи. Прогнозируемый рост выше запланированной индексации страховых пенсий на 7,3%», — пишут «Известия» со ссылкой на проект.

Средние пенсии вырастут быстрее за счет того, что власти вернутся к индексации выплат и для работающих пожилых граждан, объяснил научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. Увеличение выплат для работающих пенсионеров будет происходить на общих основаниях с неработающими.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что выплаты для пенсионеров будут увеличены с января 2025 года. Возобновление индексации пенсий предусмотрено на 2025—2027 годы в проекте федерального бюджета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тысяч рублей в 2025 году. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета Соцфонда. По сравнению с 2024 годом пенсия вырастет на 7,5%. «В конце 2024 года средняя страховая пенсия по старости составит 22,4 тысячи рублей. Через год ее сумма увеличится на 7,5% — до 24,1 тысячи. Прогнозируемый рост выше запланированной индексации страховых пенсий на 7,3%», — пишут «Известия» со ссылкой на проект. Средние пенсии вырастут быстрее за счет того, что власти вернутся к индексации выплат и для работающих пожилых граждан, объяснил научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. Увеличение выплат для работающих пенсионеров будет происходить на общих основаниях с неработающими. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что выплаты для пенсионеров будут увеличены с января 2025 года. Возобновление индексации пенсий предусмотрено на 2025—2027 годы в проекте федерального бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...