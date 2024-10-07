В России забили тревогу из-за массовых жалоб на некачественную косметику

08 октября 2024 в 03:44 Размер текста - 17 +

В 60% продукции состав компонентов написан нечитаемым шрифтом Фото: Анна Майорова © URA.RU В России зарегистрировано увеличение жалоб на качество косметической продукции, в связи с чем председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предложил ужесточить контроль за производителями и продавцами косметики. Об этом он написал в обращении к вице-премьеру Денису Мантурову и главе Минпромторга Антону Алиханову. «Растет число жалоб потребителей на косметическую продукцию. Почти 60% обращений, поступающих на специализированную горячую линию Роспотребнадзора, касаются качества и безопасности таких товаров… В качестве одной из мер, которая помогла бы решить эту проблему, могло бы стать ускоренное введение маркировки продукции», — передает слова Шапкина газета «Известия». В тексте сказано, что наиболее частыми проблемами, вызванными использованием некачественной косметики, являются раздражение, аллергические реакции и кожные заболевания. Также отмечается, что большая часть продукции (60%) имеет состав, написанный мелким или нечитаемым шрифтом, иногда с использованием непонятных названий, скрывающих наличие опасных компонентов, а около 30% товаров в магазинах продаются без указания состава. Ранее исследование Национального союза защиты прав потребителей выявило, что большая часть косметики в России содержит вредные компоненты: 65% косметических средств включают в себя потенциально опасные вещества, а на 76% товаров отсутствует информация о противопоказаниях. Производители часто не указывают состав на русском языке, что связано с потенциальным вредом и низкой стоимостью компонентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России зарегистрировано увеличение жалоб на качество косметической продукции, в связи с чем председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предложил ужесточить контроль за производителями и продавцами косметики. Об этом он написал в обращении к вице-премьеру Денису Мантурову и главе Минпромторга Антону Алиханову. «Растет число жалоб потребителей на косметическую продукцию. Почти 60% обращений, поступающих на специализированную горячую линию Роспотребнадзора, касаются качества и безопасности таких товаров… В качестве одной из мер, которая помогла бы решить эту проблему, могло бы стать ускоренное введение маркировки продукции», — передает слова Шапкина газета «Известия». В тексте сказано, что наиболее частыми проблемами, вызванными использованием некачественной косметики, являются раздражение, аллергические реакции и кожные заболевания. Также отмечается, что большая часть продукции (60%) имеет состав, написанный мелким или нечитаемым шрифтом, иногда с использованием непонятных названий, скрывающих наличие опасных компонентов, а около 30% товаров в магазинах продаются без указания состава. Ранее исследование Национального союза защиты прав потребителей выявило, что большая часть косметики в России содержит вредные компоненты: 65% косметических средств включают в себя потенциально опасные вещества, а на 76% товаров отсутствует информация о противопоказаниях. Производители часто не указывают состав на русском языке, что связано с потенциальным вредом и низкой стоимостью компонентов.