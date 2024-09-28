Продаваемая в России косметика содержит опасные вещества

Нацсоюз: больше половины продаваемой косметики в РФ содержит вредные вещества

28 сентября 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Большая часть продаваемой в России косметики не имеет необходимой информации для потребителей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Большинство продаваемой в России косметики содержит вредные вещества. Исследование Национального союза защиты прав потребителей показало, что 65% косметических средств содержат потенциально вредные для здоровья вещества, а 76% из них не имеют информации о противопоказаниях на упаковке. «Общая концентрация веществ в составе косметических средств не должна преуспевать значения, объявленного как максимальная концентрация в готовой к использованию продукции», — написали в «Ридиус», резюмируя данные исследований представителей Союза. В материале подчеркивается, что производители часто скрывают состав на русском языке из-за потенциального вреда компонентов, а также из-за их доступности и дешевизны. Согласно материалу, существует список из 1680 веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции из-за доказанного вреда. Разрешено использовать только 332 вещества. Исследование также показало, что 20% косметических средств либо просрочены, либо не имеют указания срока годности. Основная проблема, выявленная в ходе исследования, — отсутствие информации о составе на русском языке. Более 90% косметики содержит информацию на латинице, а названия химических веществ чаще всего даны в виде аббревиатур. В качестве решения проблемы предлагается ввести обязательную маркировку косметических средств, как это было сделано с парфюмерией. Это позволило сократить количество нарушений в три раза. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор зафиксировал рост нарушений при производстве и продаже косметики в России. В первом полугодии 2024 года почти шесть процентов продукции не соответствовали требованиям. Ведомство связывает это с сокращением проверок, несмотря на увеличение нарушений, которые касаются, в основном, скрытия информации о составе, сроке годности и нарушениях закупок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство продаваемой в России косметики содержит вредные вещества. Исследование Национального союза защиты прав потребителей показало, что 65% косметических средств содержат потенциально вредные для здоровья вещества, а 76% из них не имеют информации о противопоказаниях на упаковке. «Общая концентрация веществ в составе косметических средств не должна преуспевать значения, объявленного как максимальная концентрация в готовой к использованию продукции», — написали в «Ридиус», резюмируя данные исследований представителей Союза. В материале подчеркивается, что производители часто скрывают состав на русском языке из-за потенциального вреда компонентов, а также из-за их доступности и дешевизны. Согласно материалу, существует список из 1680 веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции из-за доказанного вреда. Разрешено использовать только 332 вещества. Исследование также показало, что 20% косметических средств либо просрочены, либо не имеют указания срока годности. Основная проблема, выявленная в ходе исследования, — отсутствие информации о составе на русском языке. Более 90% косметики содержит информацию на латинице, а названия химических веществ чаще всего даны в виде аббревиатур. В качестве решения проблемы предлагается ввести обязательную маркировку косметических средств, как это было сделано с парфюмерией. Это позволило сократить количество нарушений в три раза. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор зафиксировал рост нарушений при производстве и продаже косметики в России. В первом полугодии 2024 года почти шесть процентов продукции не соответствовали требованиям. Ведомство связывает это с сокращением проверок, несмотря на увеличение нарушений, которые касаются, в основном, скрытия информации о составе, сроке годности и нарушениях закупок.